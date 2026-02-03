Cựu viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM lãnh 14 năm tù

Chiều 3-2, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ cùng 21 bị cáo khác về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cách 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.
Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị tuyên phạt 14 năm tù về tội nhận hối lộ; bị cáo Phạm Văn Chuân, cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị tuyên phạt 3 năm tù về tội nhận hối lộ.
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm đến 9 năm 6 tháng tù theo tội danh đã bị truy tố.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan y tế, cá nhân có thẩm quyền trong các tổ chức, cơ quan y tế.
Theo hồ sơ vụ án, để Công ty Sơn Lâm cung cấp thuốc được thuận lợi, bị cáo Cách đã phải chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng. Bị cáo này đã hối lộ tổng cộng 71,1 tỉ đồng tại 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.
Bị cáo Cách còn cùng Nguyễn Mạnh Quyền bàn bạc, dùng các thủ đoạn gian dối cho Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu cung cấp thuốc cho LanQ. Sau đó, hai bên hợp thức giá thuốc đầu vào, quyết toán với BHXH tỉnh Bắc Giang, chia nhau hưởng lợi.
Sau khi hợp thức được đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán 40 tỉ đồng từ BHXH tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.
Kết quả điều tra xác định bị cáo Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt 18 tỉ đồng từ việc mua bán thuốc. Trong đó, bị cáo Quyền thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Viện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 60 lần với tổng số tiền hơn 47 tỉ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách.
Mức án cụ thể của các bị cáo
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ:
1. Nguyễn Mạnh Quyền: Cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ: 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt 19 năm tù
2. Phạm Văn Cách: Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm: 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt 15 năm tù
3. Lê Văn Tình: Cựu Phó giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm: 5 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 10 năm tù
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
1. Nguyễn Thúy Kim: Cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Y dược LanQ: 4 năm 6 tháng tù
Tội Nhận hối lộ:
1. Huỳnh Nguyễn Lộc: Cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP.HCM: 14 năm tù
2. Phạm Văn Chuân: Cựu nhân viên Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP.HCM: 3 năm tù
3. Trương Thị Thu Hương: Cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên: 9 năm 6 tháng tù
4. Đinh Thị Mộng Thanh: Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh: 8 năm 6 tháng tù
5. Cao Hữu Lạng: Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh Tây Ninh: 2 năm tù
6. Nguyễn Thị Hiệu: Cựu trưởng phòng tài chính kế toán, Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh: 6 năm tù
7. Nguyễn Văn Trung: Cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng: 2 năm tù
8. Nguyễn Duy Thanh: Cựu phó khoa dược, Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên: 5 năm tù
9. Võ Hùng Mạnh, Trưởng khoa dược - vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định: 2 năm tù
10. Lê Phước Nin: Cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định: 2 năm tù
11. Võ Thị Kim Loan: Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre: 5 năm 6 tháng tù
12. Vũ Thị Ngát: Cựu giám đốc Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên: 2 năm tù
13. Nguyễn Thị Thúy Bình: Phó trưởng phòng tổ chức hành chính tài chính kiêm kế toán trưởng Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên: 2 năm tù
14. Nguyễn Văn Trịnh: Cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Lâm Đồng: 5 năm tù
15. Huỳnh Tiến Dũng: Phụ trách khoa dược, Bệnh viện Y dược cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum: 2 năm tù
16. Quách Thị Lịch: Cựu trưởng phòng tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên: 2 năm tù
17. Vũ Đức Thắng: Cựu trưởng khoa Dược, Trung tâm y tế huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên: 2 năm tù
18. Thân Đức Lại: Cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang: 5 năm tù
Tội Đưa hối lộ:
1. Tống Viết Phải: Cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Đà Nẵng: 3 năm tù