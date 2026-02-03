Cựu viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM lãnh 14 năm tù 03/02/2026 16:41

(PLO)- HĐXX tuyên phạt cựu viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc 14 năm tù về tội nhận hối lộ...

Chiều 3-2, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ cùng 21 bị cáo khác về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX tuyên án đối với các bị cáo. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cách 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị tuyên phạt 14 năm tù về tội nhận hối lộ; bị cáo Phạm Văn Chuân, cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TP.HCM bị tuyên phạt 3 năm tù về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm đến 9 năm 6 tháng tù theo tội danh đã bị truy tố.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan y tế, cá nhân có thẩm quyền trong các tổ chức, cơ quan y tế.

Theo hồ sơ vụ án, để Công ty Sơn Lâm cung cấp thuốc được thuận lợi, bị cáo Cách đã phải chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng. Bị cáo này đã hối lộ tổng cộng 71,1 tỉ đồng tại 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Bị cáo Cách còn cùng Nguyễn Mạnh Quyền bàn bạc, dùng các thủ đoạn gian dối cho Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu cung cấp thuốc cho LanQ. Sau đó, hai bên hợp thức giá thuốc đầu vào, quyết toán với BHXH tỉnh Bắc Giang, chia nhau hưởng lợi.

Sau khi hợp thức được đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán 40 tỉ đồng từ BHXH tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Kết quả điều tra xác định bị cáo Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt 18 tỉ đồng từ việc mua bán thuốc. Trong đó, bị cáo Quyền thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Viện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 60 lần với tổng số tiền hơn 47 tỉ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách.