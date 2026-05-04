Chiều nay, xét xử cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim Phạm Nhật Vinh 04/05/2026 12:03

(PLO)- Sau khi xảy ra sai phạm và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 669 tỉ đồng, bị cáo Phạm Nhật Vinh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim đã bỏ trốn sang Mỹ và sau đó về nước đầu thú...

Chiều nay (4-5), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, ngụ Gia Lai, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Phiên xét xử do thẩm phán Lê Thị Thương Huyền làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, đây là vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Trước thời điểm ngày 7-1-2017, Sadeco có vốn cổ đông do doanh nghiệp nhà nước (UBND TP.HCM và Thành ủy TP.HCM) chiếm tỉ lệ 60,7%.

Ông Phạm Nhật Vinh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim. Ảnh tư liệu

Ngày 1-6-2017, bị cáo Phạm Nhật Vinh bắt đầu làm việc tại Công ty Nguyễn Kim, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Thời điểm này, ông Vinh được 3 cá nhân, gồm: bà Nguyễn Thị Ánh Phượng, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết và bà Nguyễn Thị Hương là những người đang sở hữu tổng cộng 5.235.683 cổ phần, tương đương 30,8% vốn điều lệ của Công ty Sadeco đề cử tham gia HĐQT của Sadeco.

Ngày 29-6-2017, tại Đại hội đồng cổ đông của Sadeco, sau khi thảo luận Đại hội đã biểu quyết và thống nhất thông qua việc ông Phạm Nhật Vinh tham gia HĐQT Công ty Sadeco.

Ngày 2-8-2017, HĐQT của Sadeco họp chọn cổ đông chiến lược để phát hành cổ phiếu và giá bán cổ phiếu. Thành phần dự họp gồm có 7 thành viên HĐQT (trong đó có bị cáo Phạm Nhật Vinh) và 3 thành viên Ban kiểm soát.

Tại cuộc họp trên, sau khi đưa ra phương án chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược để phát hành 9 triệu cổ phiếu và giá bán là 40.000 đồng/cổ phần. Tất cả thành viên đã biểu quyết đồng ý với phương án trên và không có bất kỳ ý kiến nào khác, giao Chủ tịch HĐQT đàm phán thương lượng.

Với vai trò là thành viên HĐQT của Công ty Sadeco, bị cáo Phạm Nhật Vinh phải có trách nhiệm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của các cổ đông và của Sadeco. Tuy nhiên, bị cáo Vinh đã thực hiện không đúng theo các quy định nêu trên, biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá thấp, có lợi cho Công ty Nguyễn Kim (vào tháng 10-2016, Công ty Nguyễn Kim mua cổ phần của chính Công ty Sadeco từ Công ty Eximland với giá gần 57.000 đồng/cổ phần).

Công ty Nguyễn Kim được hưởng lợi trực tiếp từ việc mua được 9 triệu cổ phần và trở thành cổ đông chi phối, thông qua các cá nhân đứng tên thay, sở hữu 54,7% vốn điều lệ của Sadeco.

Tại CQĐT, bị cáo Phạm Nhật Vinh thừa nhận hành vi vi phạm như trên và khai do mới vào Công ty Nguyễn Kim làm việc, tin tưởng vào quy trình mà Sadeco đã thực hiện từ trước đó nên không tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, không xem xét các tài liệu liên quan.

Sau đó, bị cáo Vinh đã biểu quyết thông qua phương án chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược để phát hành 9 triệu cổ phiếu mà không tiến hành đấu giá, thẩm định giá tài sản, dẫn đến thiệt hại cho Công ty Sadeco. Tuy nhiên, bản thân bị cáo Vinh không hưởng lợi gì từ sai phạm trên.

Theo cáo buộc, hành vi của bị cáo Phạm Nhật Vinh đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước là hơn 669 tỉ đồng, tương đương với 60,7% tỷ lệ vốn góp.

Liên quan vụ án, quá trình điều tra, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng và 18 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 10-9-2021, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can trên. Riêng bị cáo Phạm Nhật Vinh do bỏ trốn nên trước đó ngày 11-1-2021, CQĐT đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với Vinh.

Từ ngày 27-12-2021 đến ngày 8-1-2022, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên án đối với ông Tất Thành Cang và đồng phạm.

Ngày 24-11-2025, CQĐT phục hồi điều tra vụ án đối với Vinh. Ngày 30-12-2025, bị cáo Phạm Nhật Vinh về nước đầu thú và bị tạm giam đến nay.

Được biết, khi ở Mỹ, bị cáo Vinh đã 3 lần có thư gửi các cơ quan tiến hành tố tụng trình bày lý do, thời gian xuất cảnh. Bị cáo Vinh cũng bày tỏ mong muốn sau khi xong công việc gia đình sẽ trở về Việt Nam hợp tác với cơ quan điều tra vụ án.