Mâu thuẫn chia tiền đền bù đất, 1 người chết và 2 án tử hình 29/04/2026 16:02

(PLO)- Từ mâu thuẫn, cãi nhau về tiền đền bù đất, các bị cáo đã dùng dao, kéo tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 29-4, TAND TP.HCM đã nhận được đơn kháng cáo của bị hại trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích và che giấu tội phạm do bị cáo Lục Hoa An cùng 10 bị cáo khác thực hiện.

Phía gia đình bị hại đã kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để xét xử lại. Theo bị hại, bản án sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá đầy đủ hồ sơ, chứng cứ của vụ án dẫn đến việc chưa xét xử đúng người, đúng tội; cần xem xét lại phần trách nhiệm dân sự của các bị cáo.

Xét xử sơ thẩm ngày 17-4, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Lục Hoa An và Phạm Kim Thành (cùng 53 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án tử hình về tội giết người.

Các bị cáo, gồm: Phạm Văn Thông (54 tuổi) 11 năm tù, Phạm Anh Hùng Dũng (35 tuổi) 12 năm tù và Văng Công Phúc (41 tuổi) 8 năm tù - cùng về tội giết người. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 20-24 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

HĐXX còn buộc bị cáo An và các đồng phạm bồi thường cho gia đình bị hại hơn 500 triệu đồng.

Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NGUYỄN DUY

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 0 giờ ngày 18-11-2024, bị cáo Phạm Văn Thông, Lục Hoa An và Văng Công Phúc đến một quán ăn trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 (cũ), TP.HCM để ăn uống.

Tại đây, bị cáo Thông điện thoại cho anh NHH đến quán ăn để giải quyết mâu thuẫn. Lo sợ có đánh nhau nên bị cáo Phúc tiếp tục gọi bị cáo Phạm Kim Thành đến quán.

Lát sau, bị cáo Thành chờ nhưng không thấy anh H đến quán nên đã nhờ bị cáo An chở Thành đi tìm. Cùng lúc này, anh H đã nhờ người chở ra quán ăn.

Trong lúc ngồi ăn tại quán, bị cáo Thông và anh H cự cãi với nhau về việc anh H cho rằng Thông nhận được tiền đền bù đất nhưng không cho anh H. Do trước đó Thông nhờ anh H trông coi đất và hứa cho anh H tiền đền bù.

Lúc này, bị cáo Thành chở An từ trong nhà anh H ra lại quán ăn. Do trước đó giữa An và anh H đã có mâu thuẫn nên khi thấy An đến, anh H đã rút cây kéo từ trong người ra, còn An rút hai con dao mang theo trong người ra.

Bị cáo An thách thức đâm nhau với anh H và liền sau đó đã cầm dao đâm trúng vai anh H. Anh H liền cầm kéo đâm vào cổ tay của An.

Cùng lúc này, Thành Phạm Anh Hùng Dũng xông đánh anh H khiến nạn nhân ngã xuống đường. Bị cáo An và Thành tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và đầu của anh H. Dũng giật được cây kéo từ tay anh H và tiếp tục đâm kéo trúng vào mặt nạn nhân. Thông dùng chân đá vào người nạn nhân.

Hậu quả, anh H tử vong do sốc mất máu cấp với các vết thương xuyên thủng tim và hai phổi.

Liên quan vụ án, các bị cáo Huỳnh Trung Tấn cùng 5 bị cáo khác biết rõ Lục Hoa An và Phạm Kim Thành đã thực hiện hành vi đâm chết anh H nhưng vẫn hỗ trợ, giúp đỡ và cung cấp nơi ẩn náu, phương tiện để An, Thành bỏ trốn.

Theo cấp sơ thẩm, bị cáo An là người chủ động thách thức và trực tiếp đâm nhiều nhát vào vùng tim, phổi là các vùng trọng yếu khiến bị hại tử vong. Bị cáo Thành không có mâu thuẫn với bị hại nhưng khi thấy An tấn công, bị cáo này đã xông vào đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Hành vi của các bị cáo An và Thành là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác và mang tính chất côn đồ, hung hãn, mất nhân tính và bỏ mặc hậu quả xảy ra, thể hiện mong muốn tước đoạt mạng sống của bị hại...

Theo cấp sơ thẩm, hành vi này đã thể hiện hai bị cáo không còn khả năng cải tạo, nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất, loại bỏ các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới có tác dụng giáo dục, răn đe...