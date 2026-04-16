Lãnh án giết người xuất phát từ mâu thuẫn đất đai với cháu ruột 16/04/2026 18:53

(PLO)- Vì mâu thuẫn đất đai và bị cháu ruột chửi bới, bị cáo Quang bực tức đã dùng dao đâm cháu ruột 7 nhát...

Ngày 16-4, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quang (57 tuổi) 12 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Quang là người đã đâm cháu ruột trọng thương chỉ vì bị cháu chửi.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Quang. Ảnh: HUỲNH DU

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác. Dù nạn nhân không tử vong nhưng đó là yếu tố ngoài ý muốn của bị cáo, nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Cáo trạng xác định giữa Quang và cháu ruột là anh VBD đã phát sinh mâu thuẫn từ trước, liên quan đến tranh chấp đất đai. Mâu thuẫn kéo dài nhưng không được giải quyết dứt điểm, dẫn đến xung đột ngày càng gay gắt.

Bị cáo Nguyễn Văn Quang tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Đỉnh điểm vụ việc xảy ra vào chiều 26-10-2024. Khi đang chạy xe máy trên đường, Quang gặp anh D đi ngược chiều nên dừng lại tránh. Lúc này, anh D buông lời chửi mắng khiến Quang tức giận.

Không kiềm chế được cảm xúc, Quang quay đầu xe, chạy đuổi theo cháu. Khi thấy anh D dừng xe để đón vợ, Quang lấy con dao trong cốp xe, lao đến đâm liên tiếp 7 nhát vào vùng ngực và bụng nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, anh D bỏ chạy vào một nhà dân và đóng cổng lại, khiến Quang không thể tiếp tục truy đuổi. Sau đó, bị cáo rời khỏi hiện trường.

Đại diện VKS công bố cáo trạng. Ảnh: HUỲNH DU

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và điều trị đến ngày 4-11-2024 thì xuất viện, với tỷ lệ thương tật lên đến 74%. Đây là mức tổn hại sức khỏe rất nghiêm trọng, phản ánh tính chất nguy hiểm trong hành vi của bị cáo.

Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng trọng yếu thể hiện tính côn đồ, có khả năng tước đoạt mạng sống người khác. Tuy nhiên, sau khi gây án, bị cáo đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo và bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi cân nhắc toàn diện các tình tiết, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nguyễn Văn Quang 12 năm tù về tội danh nêu trên.