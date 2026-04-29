​Vợ lãnh án vì giao xe cho chồng say xỉn gây tai nạn chết người 29/04/2026 16:05

(PLO)- Dù biết chồng đã sử dụng rượu bia, không có bằng lái, người vợ ở Huế vẫn giao xe máy để chồng chở đi siêu thị, dẫn đến va chạm giao thông, chết người.

Ngày 29-4, TAND vực 3 - Huế tuyên phạt Lê Đình Kỳ Chinh (27 tuổi) một năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Nguyễn Thị Thủy (27 tuổi, vợ Chinh, cùng ngụ TP Huế) chín tháng tù cho hưởng án treo về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Lê Đình Kỳ Chinh và vợ là Nguyễn Thị Thủy tại tòa.

​Bản án xác định: khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16-7-2025, Chinh điều khiển xe máy chở Thủy đến quán trên đường Sông Bồ ở phường Hương Trà để uống bia cùng bạn bè. Sau một lúc, Thủy tự lái xe về nhà, còn Chinh tiếp tục ở lại uống bia.

​Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Thủy quay lại quán, chở theo con nhỏ 7 tuổi. Dù biết rõ chồng không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, Thủy vẫn giao xe cho Chinh điều khiển để chở hai mẹ con đi siêu thị.

​Khi đến ngã tư giao giữa đường Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Khoa Minh ở phường Hương Trà, dù khu vực có biển cảnh báo giao nhau, vạch dành cho người đi bộ và đông dân cư, Chinh vẫn không giảm tốc độ.

​Cùng thời điểm, anh LTT (25 tuổi, ngụ xã Đan Điền, TP Huế) điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Trần Quốc Tuấn. Do thiếu quan sát, không nhường đường, hai xe đã va chạm mạnh tại ngã tư.

​Vụ tai nạn làm anh Tài bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng tử vong sau đó. Chinh bị thương tích 12%, cháu bé bị thương tích 9%.

​Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm gây tai nạn, Chinh không có giấy phép lái xe và trong máu có nồng độ cồn.

​Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ tai nạn có lỗi hỗn hợp. Ngoài lỗi chính từ phía Chinh, nạn nhân cũng có phần lỗi khi không giảm tốc độ, thiếu quan sát, không nhường đường khi qua giao lộ.

​Đối với Nguyễn Thị Thủy, dù nhận thức rõ chồng không đủ điều kiện lái xe và đang trong tình trạng có sử dụng bia rượu, nhưng vẫn giao phương tiện, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

.