Ghen tuông, nam thanh niên hại chết người tình 22/04/2026 14:04

(PLO)- Từ mâu thuẫn tình cảm kéo dài, Bảo Anh đã ra tay sát hại người tình trong cơn ghen rồi lãnh mức án tù chung thân.

Ngày 22-4, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Bảo Anh (27 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Giết người”, trong vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo cáo trạng, Bảo Anh và chị LTKN quen nhau từ tháng 8-2024, nhanh chóng nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng tại Đồng Nai. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 4 tháng, giữa hai người liên tục phát sinh mâu thuẫn. Chị N sau đó chuyển đến thuê trọ tại nhà trọ Tân Đức (xã Đức Hòa, Tây Ninh) để làm công nhân, còn Bảo Anh trở về quê.

Đỗ Bảo Anh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Đầu tháng 10-2025, cả hai nối lại liên lạc qua mạng xã hội và tiếp tục sống chung trong thời gian ngắn. Mâu thuẫn không được giải quyết mà ngày càng trầm trọng, dẫn đến việc chị N yêu cầu Bảo Anh rời khỏi phòng trọ. Từ đó, bị cáo sống lang thang, thường xuyên tìm gặp chị N.

Đỉnh điểm, vào tối 30-10-2025, sau khi đi uống rượu về, chị N xảy ra cãi vã với Bảo Anh tại phòng trọ. Nguyên nhân xuất phát từ việc bị cáo nghi ngờ nạn nhân có quan hệ tình cảm với người khác. Trong cơn tức giận, Bảo Anh đã khống chế rồi dùng tay bóp cổ chị N đến tử vong.

Sau khi gây án, bị cáo còn thực hiện hành vi che đậy thi thể và ở lại phòng qua đêm. Sáng hôm sau, Bảo Anh rời khỏi hiện trường, về An Giang và kể lại sự việc cho mẹ. Được gia đình khuyên nhủ, bị cáo đã đến Công an xã Đức Hòa (Tây Ninh) đầu thú vào ngày hôm sau.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng người khác. Tuy nhiên, bị cáo cũng được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như tự thú, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 200 triệu đồng.