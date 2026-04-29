Vụ nhận hối lộ ở Tòa Cấp cao tại Đà Nẵng: Cựu phó chánh án được hưởng án treo 29/04/2026 15:53

(PLO)- Sau khi nộp khắc phục tiền nhận hối lộ, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng được HĐXX cấp phúc thẩm chuyển từ tù giam sang tù treo.

Ngày 29-4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Việt Cường, bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cùng là cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cũ) và các bị cáo khác trong vụ án đưa nhận hối lộ.

Theo đó, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo Phạm Việt Cường từ 7 năm xuống còn 5 năm tù; giảm án bị cáo Phạm Tấn Hoàng từ mức án 36 tháng tù giam sang 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại gồm cựu kiểm sát viên, luật sư, cán bộ thi hành án dân sự, lao động tự do… cũng được HĐXX phúc thẩm giảm một phần hình phạt so với bản án sơ thẩm.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng (đứng) và các bị cáo khác tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Trước đó, các bị cáo đều thống nhất giữ nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin chuyển hình phạt từ tù giam sang tù treo...

Riêng bị cáo Phạm Tấn Hoàng ban đầu kháng cáo liên quan đến 80 triệu đồng bị cơ quan tố tụng quy kết nhận hối lộ từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, tại phần khai mạc phiên tòa, ông Hoàng thay đổi nội dung kháng cáo, xin Tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị cáo đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu phó viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ 400 triệu đồng để đề nghị ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Ông Thạnh còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án khác với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga lợi dụng nhiều mối quan hệ quen biết nhận tiền làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án. Từ đó, giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử theo có lợi. Bà Nga đã mối giới hối lộ trong 15 vụ án với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng để hưởng lợi.

Trong số các bị cáo, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự trong các vụ án khác.