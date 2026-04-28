Vụ nhận hối lộ ở Tòa Cấp cao tại Đà Nẵng: Cựu phó chánh án thay đổi nội dung kháng cáo 28/04/2026 14:34

(PLO)- Một trong hai cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bất ngờ thừa nhận hành vi phạm tội, thay đổi nội dung kháng cáo, xin được hưởng án treo để sớm về nhà.

Ngày 28-4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của ông Phạm Việt Cường, Phạm Tấn Hoàng (cùng là cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo khác cũng xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án tù treo.

Trước đó, cuối tháng 12-2025, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và xử phạt bị cáo Phạm Việt Cường, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, mức án 7 năm tù về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh này, bị cáo Phạm Tấn Hoàng bị xử phạt 3 năm tù.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HOÀNG HUY

Trong đơn kháng cáo, ông Cường xin giảm nhẹ hình phạt, cho rằng mức án 7 năm tù mà tòa cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng.

Riêng ông Phạm Tấn Hoàng (cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) có đơn kháng cáo xin xem xét lại khoản 80 triệu đồng bị quy kết nhận hối lộ từ đồng nghiệp.

Tuy nhiên, trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, ông Hoàng bất ngờ thừa nhận hành vi phạm tội, thay đổi nội dung kháng cáo sang xin hưởng án treo để sớm về nhà cho vợ con chăm sóc.

Ông Hoàng trình bày, bản thân đã có thời gian dài công tác, cống hiến trong ngành tòa án. Sau khi bị khởi tố, ông mắc nhiều bệnh như hen, tim và huyết áp, nhiều lần đột quỵ nên sức khỏe yếu.

Chủ tọa đã hỏi ông Hoàng việc thay đổi nội dung kháng cáo có bị ép buộc không hay tự nguyện. Ông Hoàng trả lời “hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc" và do nhận thức được sai phạm, ông đã nộp 80 triệu đồng vào ngày 9-2-2026.

Các bị cáo khác có đơn kháng cáo khi được hỏi, đều giữ nguyên nội dung xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.

Chủ tọa phiên tòa cũng thông báo bị cáo Dương Quốc Thi (kinh doanh tự do) và luật sư vắng mặt, xin hoãn phiên tòa. Một số bị cáo kháng cáo cũng xin hoãn do luật sư bào chữa không đến.

Đại diện VKS nêu quan điểm, bị cáo Thi phạm tội "môi giới hối lộ", quy định tại khoản 2 Điều 365 Bộ luật Hình sự, không thuộc trường hợp bắt buộc có luật sư bào chữa. Việc bị cáo vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên VKS đề nghị phiên tòa tiếp tục.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị cáo đã có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 11,4 tỉ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Phước Thạnh, cựu phó viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ 400 triệu đồng để đề nghị ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Ông Thạnh còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án khác với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga lợi dụng nhiều mối quan hệ quen biết nhận tiền làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án. Từ đó, giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử theo có lợi. Bà Nga đã mối giới hối lộ trong 15 vụ án với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng để hưởng lợi.

Trong số các bị cáo, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự trong các vụ án khác.

Phiên toà vẫn đang diễn ra