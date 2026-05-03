TAND TP.HCM kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân và đồng phạm ra đầu thú 03/05/2026 12:41

(PLO)- TAND TP.HCM kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân và đồng phạm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật...

TAND TP.HCM đã có thông báo về thời gian đưa vụ án ra xét xử và kêu gọi đầu thú đối với 5 bị cáo đang bị truy nã.

Đào Minh Quân. Ảnh: BCA

Theo thông báo, TAND TP.HCM đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đào Minh Quân (74 tuổi) và 5 bị cáo, gồm: Phạm Lisa (tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi); Huỳnh Thị Thắm (tức Huỳnh Tammy Thắm, 45 tuổi); Đào Kim Quang (tức Francis Andre Solvang hoặc Đào Văn Tiền, 73 tuổi); Lâm Ái Huệ (58 tuổi, quê An Giang) và Hà Xuân Nghiêm (63 tuổi) về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 113 và Điều 109 BLHS.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 14-5 đến 15-5 tại Trại tạm giam B34 (xã Nhuận Đức, TP.HCM).

Trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều đang bị truy nã và được xác định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Na Uy, Canada...

TAND TP.HCM kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân và 5 bị cáo trên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, các bị cáo sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định.