Bắt gọn đối tượng truy nã ngay sát cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 21/04/2026 19:19

(PLO)- Sau gần một năm trốn qua nhiều địa phương, đối tượng truy nã ở tỉnh Lâm Đồng bị bắt giữ khi đang di chuyển đến khu vực sát cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Ngày 21-4, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt cho biết đơn vị vừa di lý Bùi Văn Hoàng Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Phú Tân, tỉnh An Giang) từ khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh về để bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý theo quy định pháp luật.

Bùi Văn Hoàng Tuấn tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 4-9-2024, Bùi Văn Hoàng Tuấn cùng một người bạn mang theo hung khí đánh nhau với hai thanh niên địa phương trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, gây náo loạn, mất an ninh, trật tự.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn. Ngày 10-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã Tuấn về tội gây rối trật tự công cộng.

Trong suốt thời gian lẩn trốn, Tuấn di chuyển đến nhiều địa phương, từ TP.HCM dạt về An Giang rồi lại ngược lên Tây Ninh. Tuấn liên tục thay đổi phòng trọ, không đăng ký tạm trú, dùng sim rác, tuyệt đối không liên lạc với người thân.

Tuy nhiên, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt phát hiện quy luật di chuyển của Tuấn, nhận định điểm đến tiếp theo của Tuấn sẽ là khu vực biên giới Tây Ninh.

Ngày 20-4, khi phát hiện Tuấn đang di chuyển trên Quốc lộ 22 hướng về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, các trinh sát lập tức phối hợp Công an Tây Ninh triển khai phương án truy bắt.

Với sự đeo bám kiên trì, chớp thời cơ khi Tuấn vừa giảm tốc độ tại phường An Tịnh, cách biên giới khoảng 20 km, các trinh sát đã bất ngờ ép xe, khống chế, khóa tay Tuấn.