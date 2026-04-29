Khánh Hòa: Xem xét giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án sau 8 năm trì hoãn 29/04/2026 15:45

(PLO)- Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa đang xem xét giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án trồng rừng sau tám năm trì hoãn.

Ngày 29-4, ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đã báo cáo UBND tỉnh về giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình thực hiện dự án.

Khu đất tỉnh Khánh Hòa cho doanh nghiệp thuê thực hiện dự án. Ảnh: T.N

Động thái này nhằm thi hành dứt điểm bản án hành chính phúc thẩm ngày 11-3-2022 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đồng thời giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa, sở này nhận được văn bản của UBND phường Nam Nha Trang về kết quả kiểm tra xác minh hiện trạng khu vực thửa đất trong phạm vi dự án trồng rừng Thái Bình. Theo đó, qua kiểm tra thực tế xác định, hiện tại không có hộ dân nào ngoài Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình trồng trọt, khai thác và hiện không có đơn thư tranh chấp, khiếu kiện.

Đối với bảy trường hợp trước đây sử dụng đất trong phạm vi dự án không có hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc đất, tự ý lấn chiếm, sử dụng và không có hồ sơ hỗ trợ bồi thường nên không có cơ sở xem xét giải quyết.

Từ kết quả vụ việc nêu trên, Sở NN&MT sẽ phối hợp Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình, các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Đây là vụ việc kéo dài tám năm qua mà PLO nhiều lần phản ánh. Năm 2018, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định cho Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình thuê 120 ha tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, nay là phường Nam Nha Trang để thực hiện dự án trồng rừng, trong thời hạn 50 năm.

Công ty Thái Bình nộp hồ sơ xin giao đất để thực hiện dự án tại bộ phận một cửa của Sở TN&MT, nay là Sở NN&MT nhưng hồ sơ chậm được giải quyết. Công ty Thái Bình khởi kiện, đề nghị tòa buộc Sở TN&MT thực hiện hành vi hành chính, giải quyết hồ sơ giao đất cho công ty theo đúng thời hạn luật định.

Xử phúc thẩm ngày 11-3-2022, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên buộc Sở TN&MT Khánh Hòa giải quyết hồ sơ giao đất của Công ty Thái Bình theo quy định.

Việc thi hành án kéo dài đến nay.