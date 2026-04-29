Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM và TP Đà Nẵng có Chánh tòa mới 29/04/2026 19:54

(PLO)- Ông Trần Thanh Hoàng và ông Trần Huy Đức lần lượt giữ chức Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Chiều 29-4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Chánh án TAND Tối cao bổ nhiệm ông Trần Thanh Hoàng (sinh năm 1971), Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM giữ chức vụ Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 1-5-2026.

Chánh án TAND Tối cao cũng quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Huy Đức (sinh năm 1975), Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng giữ chức vụ Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 1-5-2026.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng trao quyết định cho 2 tân Chánh tòa.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết việc điều động và bổ nhiệm cán bộ dựa trên cơ sở nhu cầu công tác và yêu cầu của việc sắp xếp, bố trí cán bộ. Cạnh đó là chủ trương bố trí Chánh án không phải là người địa phương.

Theo Chánh án TAND Tối cao, ở mỗi địa phương có tính chất các loại án và yêu cầu công tác khác nhau nên đề nghị 2 tân Chánh tòa cần tiếp tục tích lũy, rèn luyện bản lĩnh, trau dồi kinh nghiệm trong lãnh đạo, nhất là việc thích nghi với môi trường công tác mới.

Tại buổi lễ, thay mặt cho 2 tân Chánh toà, ông Trần Huy Đức gửi lời cảm ơn đến Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng và các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo TAND Tối cao đã ghi nhận, tin tưởng và giao nhiệm vụ. Tân Chánh toà hứa sẽ nỗ lực hết sức mình hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ mới.