Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Hứa Xường 16-18 năm tù 04/05/2026 14:02

(PLO)- Bị cáo Hứa Xường đang trốn truy nã, đến nay vẫn chưa trình diện nên VKS đề nghị xử lý nghiêm bị cáo này...

Ngày 4-5, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử 9 bị cáo là các cựu cán bộ ngân hàng và các bị cáo tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Hứa Xường (xét xử vắng mặt, em trai bà Hứa Thị Phấn) 16-18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, các bị cáo khác bị đề nghị mức án 4-16 năm tù.

Nhóm bị cáo nhân viên ngân hàng bị đề nghị mức án 5-7 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: NGUYỄN DUY

Theo đại diện VKSND TP.HCM, trong vụ án này bà Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, do bà Phấn đã chết, nên không xử lý hình sự với bà.

Các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ, nhận thức pháp luật, nhận thức xã hội... nhưng vì tư lợi, vì động cơ cá nhân, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, đã thực hiện hành vi phạm tội và giúp sức cho bà Phấn chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng.

Bị cáo Hứa Xường hiện đang bỏ trốn, bị truy nã, cơ quan tiến hành tố tụng vận động về đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, nhưng đến nay vẫn chưa trình diện, do đó, cũng cần xử lý nghiêm đối với bị cáo này.

Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng xác nhận gia đã tất toán khoản nợ của Công ty Phú Mỹ, thiệt hại vụ án không còn. Đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả…

Theo cáo buộc, Công ty Cổ phần Phú Mỹ do Hứa Thị Phấn là Chủ tịch HĐQT, được giao phần đất có diện tích 279.269 m2 tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ), trong đó phần diện tích 240.000 m2 phải thực hiện góp vốn vào liên doanh là Công ty Phú Mỹ Á Châu đã được UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án Garden City. Phần diện tích 39.269 m2, Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận.

Do đó, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng tài sản thuộc Dự án diện tích 279.269 m2.

Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ, không có chứng từ, tài liệu chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có quyền thế chấp tài sản của Dự án diện tích 279.269 m2 thuộc Khu 13D nêu trên.

Thực hiện theo chỉ đạo của bà Phấn, các bị cáo là người nhà, người quen, nhân viên của bà Phấn, được Phấn nhờ đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ đã ký các Biên bản Hội đồng quản trị và các tài liệu, chứng từ khác, hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại ngân hàng trái quy định... Tạo điều kiện cho bà Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền 249,8 tỉ đồng, đã trả 170 tỉ đồng, hiện còn 89 tỉ đồng.

Các bị cáo là nhân viên tại ngân hàng đã quyết định cho vay và nhận tài sản bảo đảm trái với các quy định về cho vay và giao dịch bảo đảm, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 73 tỉ đồng.

