Vụ bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco: Cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Kim lãnh 2 năm tù 04/05/2026 18:42

(PLO)- Theo cáo buộc, bị cáo Phạm Nhật Vinh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 669 tỉ đồng vì bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco...

Chiều 4-5, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, ngụ Gia Lai, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim) 2 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo trạng, đây là vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Trước thời điểm ngày 7-1-2017, Sadeco có vốn cổ đông do doanh nghiệp nhà nước (thuộc UBND TP.HCM và Thành ủy TP.HCM) chiếm tỉ lệ 60,7%.

Bị cáo Phạm Nhật Vinh - cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim. Ảnh: NGUYỄN DUY

Ông Tề Trí Dũng với tư cách Chủ tịch HĐQT Sadeco và các thành viên được giao đại diện phần vốn góp của Thành phố đã sử dụng kết quả thẩm định giá của HSC (doanh nghiệp không có chức năng thẩm định) để thông qua quyết định bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Giá bán này thấp hơn giá trị thực và gây thiệt hại cho Sadeco hơn 1.103 tỉ đồng, trong đó thoát tài sản Nhà nước hơn 669 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Nhật Vinh lúc đó là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Sadeco và là Phó Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim.

Ngày 2-8-2017, HĐQT của Sadeco họp chọn cổ đông chiến lược để phát hành cổ phiếu và giá bán cổ phiếu. Thành phần dự họp gồm có 7 thành viên HĐQT (trong đó có bị cáo Phạm Nhật Vinh) và 3 thành viên Ban kiểm soát.

Tại cuộc họp trên, sau khi đưa ra phương án chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược để phát hành 9 triệu cổ phiếu và giá bán là 40.000 đồng/cổ phần.

Với vai trò là thành viên HĐQT của Công ty Sadeco, bị cáo Phạm Nhật Vinh phải có trách nhiệm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của các cổ đông và của Sadeco. Tuy nhiên, bị cáo Vinh đã thực hiện không đúng theo các quy định nêu trên, biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá thấp, có lợi cho Công ty Nguyễn Kim (vào tháng 10-2016, Công ty Nguyễn Kim mua cổ phần của chính Công ty Sadeco từ Công ty Eximland với giá gần 57.000 đồng/cổ phần).

Công ty Nguyễn Kim được hưởng lợi trực tiếp từ việc mua được 9 triệu cổ phần và trở thành cổ đông chi phối, thông qua các cá nhân đứng tên thay, sở hữu 54,7% vốn điều lệ của Sadeco.

Theo cáo buộc, hành vi của bị cáo Phạm Nhật Vinh đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước là hơn 669 tỉ đồng, tương đương với 60,7% tỷ lệ vốn góp.

Liên quan vụ án, quá trình điều tra, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tề Trí Dũng và 19 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 10-9-2021, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can trên. Riêng bị cáo Phạm Nhật Vinh do bỏ trốn nên ngày 11-1-2021, CQĐT đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với Vinh.

Ngày 24-11-2025, CQĐT phục hồi điều tra vụ án đối với ông Vinh. Ngày 30-12-2025, bị cáo Phạm Nhật Vinh về nước đầu thú và bị tạm giam đến nay.

Tại tòa, bị cáo Vinh thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, có hai con nhỏ và vợ mắc bệnh hiểm nghèo... xin được HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện VKSND TP.HCM nhận định hậu quả vụ án đã được khắc phục và bị cáo không hưởng lợi, thành khẩn khai báo và chủ động nộp 100 triệu đồng để khắc phục thiệt hại. Dù đang ở Mỹ, bị cáo Vinh đã tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú, thể hiện thái độ hợp tác. VKS đã đề nghị HĐXX xem xét tuyên mức án từ 2-3 năm tù đối với bị cáo Vinh.

Bào chữa cho bị cáo Vinh, luật sư (LS) trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội... Trong thời gian ở Mỹ, bị cáo Vinh đã 3 lần gửi đơn tới các cơ quan tiến hành tố tụng nói về lý do, mục đích xuất cảnh, công việc và bày tỏ mong muốn trở về Việt Nam đầu thú, hợp tác điều tra.

Nói lời sau cùng, bị cáo Vinh xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm lo cho gia đình và trở thành công dân tốt cho xã hội.

HĐXX nhận định bị cáo Vinh phạm tội với vai trò phạm không đáng kể trong vụ án và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã ra đầu thú, đại diện bị hại đã xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo...

Đồng thời, HĐXX cũng xem xét vận dụng tinh thần Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân... đối với bị cáo Vinh để tuyên mức án như trên.