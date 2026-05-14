Đồng Tháp: Kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng khiếu nại gây mất an ninh trật tự 14/05/2026 14:56

(PLO)- Dù nhiều vụ việc đã được giải quyết đúng quy định, một số trường hợp tại Đồng Tháp vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài, vượt cấp, gây áp lực cho cơ quan chức năng và ảnh hưởng an ninh trật tự.

Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã được cơ quan chức năng giải quyết theo đúng trình tự pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn xuất hiện một số trường hợp tiếp tục gửi đơn nhiều nơi, khiếu kiện kéo dài, thậm chí có dấu hiệu lợi dụng quyền khiếu nại để gây mất an ninh trật tự.

Theo thống kê của Công an tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 214 lượt người dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước để khiếu nại, tố cáo. Nội dung chủ yếu liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tiếp công dân liên quan đến Dự án KCN Long Giang. Ảnh: ĐT

Điều đáng chú ý là nhiều vụ việc đã được giải quyết đúng quy định nhưng vẫn tiếp tục phát sinh đơn thư kéo dài. Một số trường hợp gửi đơn vượt cấp đến nhiều cơ quan khác nhau, gây áp lực cho bộ máy hành chính và tiêu tốn nguồn lực giải quyết.

Cơ quan chức năng nhận định, có trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để cản trở hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước. Đây là vấn đề đang được địa phương đặc biệt quan tâm nhằm vừa bảo đảm quyền công dân, vừa giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm

Vừa qua, Đoàn tiếp công dân của Chính phủ đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp cùng các sở, ngành liên quan về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Theo báo cáo của tỉnh, hiện có 4 vụ việc liên quan Ban Tiếp công dân Trung ương và 32 vụ việc do Ban Tiếp công dân Chính phủ cùng Bộ Công an chuyển về. Trong đó, Đồng Tháp đã giải quyết dứt điểm 23 vụ việc theo đúng trình tự và quy định.

Hai vụ việc nổi cộm được nhắc đến gồm Dự án Nông trường Động Cát tại xã Ba Sao và Dự án KCN Long Giang tại xã Tân Phước 3.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân liên quan đến dự án KCN Long Giang vào ngày 13-3. Ảnh: ĐT

Đối với Dự án Khu công nghiệp Long Giang, dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ giữa năm 2007, ảnh hưởng đến 395 hộ dân thuê khoán đất của Nông trường Tân Lập. Theo UBND tỉnh, việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân đã được thực hiện đúng quy định pháp luật và theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phần lớn người dân đồng thuận, nhận tiền bồi thường, ổn định cuộc sống và tiếp tục lao động sản xuất. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp tiếp tục đeo bám khiếu nại dù trước đó đã nhận hỗ trợ, bồi thường.

Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, liên quan riêng dự án này đã có 117 lượt công dân kéo đến các cơ quan cấp tỉnh và Trung ương khiếu kiện. Một số trường hợp tụ tập đông người, treo băng rôn, khẩu hiệu tại nơi công cộng và trụ sở cơ quan Nhà nước, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Lãnh đạo UBND tỉnh đã nhiều lần tổ chức đối thoại, giải quyết khiếu nại và khẳng định các nội dung khiếu nại không có cơ sở pháp lý để xem xét thêm. Thanh tra Chính phủ cùng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã kiểm tra, rà soát và đều kết luận khiếu nại không có cơ sở.

Ngày 7-4, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành thông báo chấm dứt tiếp nhận, thụ lý và giải quyết vụ việc đối với các công dân liên quan.

Tương tự, đối với vụ việc bà Trương Thị Giúp liên quan Dự án Nông trường Động Cát, ngày 22-1-2026, UBND tỉnh đã có thông báo chấm dứt tiếp nhận, thụ lý khiếu nại. Tuy nhiên, bà Giúp vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài.

Kiên quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật

Theo ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, phần lớn hộ dân liên quan hai dự án trên đều thống nhất với chủ trương giải quyết của cơ quan chức năng và đã chấm dứt khiếu nại.

“Nhiều tổ công tác của Trung ương đã kiểm tra, rà soát và đều kết luận khiếu nại không có cơ sở xem xét”, ông Hải nói.

Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp thông tin quá trình giải quyết khiếu nại liên quan Dự án Nông trường Động Cát và Dự án KCN Long Giang. Ảnh: ĐT

Cơ quan chức năng đánh giá, các vụ việc liên quan Dự án Nông trường Động Cát và Dự án KCN Long Giang cơ bản đã được giải quyết thấu tình đạt lý, đáp ứng nhiều nguyện vọng chính đáng của người dân.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp sau khi được giải quyết một nội dung lại tiếp tục yêu cầu giải quyết thêm nội dung khác, dẫn đến phát sinh hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình là trường hợp bà Trương Thị Giúp đã 4 lần bị xử phạt vi phạm hành chính do các hành vi liên quan khiếu nại kéo dài.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, cơ quan chức năng luôn tôn trọng và bảo vệ quyền khiếu nại hợp pháp của người dân. Song song đó, địa phương cũng kiên quyết không dung túng cho các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại để bôi nhọ cơ quan Nhà nước hoặc gây mất an ninh trật tự.

Các vụ việc sau khi đã được làm rõ và có kết luận cuối cùng sẽ được thông tin rộng rãi nhằm tránh việc người dân bị lôi kéo, kích động tiếp tục khiếu nại sai sự thật. Đồng thời, mọi hành vi vi phạm pháp luật phát sinh từ hoạt động khiếu nại sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Thông điệp mà tỉnh Đồng Tháp đưa ra là quyền khiếu nại của công dân luôn được bảo đảm, nhưng việc thực hiện quyền này phải đúng quy định và không thể trở thành cái cớ cho những hành vi gây rối, ảnh hưởng đến trật tự xã hội.