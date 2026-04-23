Khoảng 50.000 học sinh TP.HCM đăng ký nguyện vọng lớp 10 23/04/2026 17:46

(PLO)- Kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 tại TP.HCM dự kiến diễn ra đầu tháng 6, công tác ôn tập, tổ chức thi đang được triển khai đồng bộ.

Chiều 23-4, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết hệ thống tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 đã ghi nhận khoảng 50.000 học sinh đăng ký nguyện vọng.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD&ĐT TP.HCM đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 9.

Đồng thời, yêu cầu phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc tổ chức học tập, ôn thi theo hướng khoa học, bảo đảm dinh dưỡng, thời gian nghỉ ngơi, tránh gây áp lực quá mức.

Công tác chuẩn bị kỳ thi đang được triển khai đồng bộ, bao gồm tập huấn cán bộ coi thi, chấm thi; phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, xã Bà Điểm trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ; thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.

Theo quy định, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập (hệ thường). Đồng thời, có thể đăng ký 2 nguyện vọng vào lớp chuyên tại 4 trường chuyên hoặc 3 nguyện vọng vào lớp tích hợp tại 10 trường THPT có tuyển sinh loại hình này.

Riêng học sinh đã học chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 ở cấp THCS tại TP.HCM được đăng ký thêm 2 nguyện vọng vào lớp chuyên Anh theo đề án tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nâng tổng số nguyện vọng tối đa lên 8.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: HỮU LONG

Đối với học sinh các tỉnh, thành phố khác có nhu cầu dự thi vào trường chuyên tại TP.HCM, hồ sơ đăng ký sẽ nộp tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Dự kiến ngày 4-5, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố số lượng thí sinh đăng ký vào từng trường THPT. Căn cứ số liệu này, phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đến trước 17 giờ ngày 8-5; việc điều chỉnh chỉ áp dụng đối với thứ tự hoặc lựa chọn nguyện vọng, không được bổ sung mới hoặc rút khỏi danh sách đã đăng ký.

Được biết, thời gian đăng ký kéo dài đến 17 giờ ngày 28-4.