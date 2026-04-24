Hà Nội miễn phí xe buýt có trợ giá, metro trong 7 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 24/04/2026 10:00

(PLO)- Chính sách miễn phí áp dụng đối với toàn bộ hệ thống vận tải hành khách công cộng có trợ giá trên địa bàn Hà Nội, gồm xe buýt và các tuyến đường sắt đô thị.

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá cho người dân và du khách trong các dịp nghỉ lễ lớn sắp tới.

Theo đó, việc miễn phí áp dụng trong 7 ngày, chia làm 2 đợt.

Đợt 1, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, từ 25 đến hết 27-4; Đợt 2, dịp Ngày Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động từ 30-4 đến hết 3-5.

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch vận hành, bảo đảm an toàn, thông suốt và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ. Các đơn vị vận hành phải theo dõi sát lượng hành khách để điều chỉnh tần suất, tăng chuyến khi cần thiết.

Đáng chú ý, TP yêu cầu kiểm soát chặt chẽ sản lượng hành khách được miễn vé, làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định; đồng thời rà soát phương án đặt hàng, đấu thầu dịch vụ vận tải (nếu có), bảo đảm đúng pháp luật.

Về kinh phí, Sở Xây dựng chủ động cân đối trong nguồn trợ giá năm 2026 đã được giao; trường hợp cần điều chỉnh sẽ phối hợp Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc bố trí, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí trợ giá. Các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt chủ trương, đồng thời phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các điểm dừng xe buýt và nhà ga metro.

Chính sách miễn phí vé được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, đồng thời phục vụ tốt nhu cầu đi lại, tham quan của du khách trong dịp cao điểm lễ.