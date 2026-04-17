Quảng Ngãi: Khẩn trương kiểm soát nguy cơ dịch dại sau vụ chó cắn nhiều người 17/04/2026 13:03

Ngày 17-4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát dịch dại trên địa bàn sau vụ chó nghi mắc bệnh tấn công nhiều người tại xã Sơn Tịnh.

Lực lượng chuyên môn được cử xuống hiện trường, phối hợp với địa phương lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus dại, đồng thời tổ chức phun khử khuẩn khu vực nghi phát hiện ổ dịch tại thôn Diên Niên.

Xử lý hiện trường khu vực nghi phát hiện ổ dịch.

Song song đó, ngành chức năng tiến hành rà soát, thống kê tổng đàn chó, mèo để tổ chức tiêm phòng diện rộng, hạn chế nguy cơ lây lan.

Ông Phạm Mạnh Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, cho biết đơn vị đã yêu cầu địa phương quản lý chặt vật nuôi, không để xảy ra tình trạng chó thả rông, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng làm gia tăng nguy cơ phát sinh bệnh dại.

Lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm virus dại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo; không thả rông; khi đưa ra nơi công cộng phải xích, rọ mõm. Khi bị chó cắn, cần đến cơ sở y tế để được xử lý và tiêm phòng kịp thời.

Theo ngành chuyên môn, nâng cao ý thức người dân trong quản lý vật nuôi là giải pháp then chốt nhằm hạn chế nguy cơ dịch dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, sáng 14-4, tại thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh, một con chó lông vàng bất ngờ chạy rông, đuổi cắn nhiều người dân địa phương.

Con chó cắn nhiều người và nhiều chó nhà khác đã bị tiêu hủy.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, con chó đã cắn bị thương ba người trong một gia đình. Các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế xử lý vết thương và tiêm phòng bệnh dại. Trong lúc chống trả, một người dùng gậy đánh lại, con chó sau đó bỏ chạy lên núi.

Công an xã Sơn Tịnh cho biết đã phối hợp các lực lượng và người dân tổ chức truy tìm, vây bắt con chó nghi mắc bệnh dại.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng. Đến khoảng 11 giờ 30 ngày 14-4, con vật đã bị khống chế và tiêu hủy.

Trong quá trình tham gia xử lý, một thành viên tổ an ninh trật tự cơ sở bị chó tấn công, đã được đưa đi sơ cứu và tiêm phòng kịp thời. Ngày 16-4, lãnh đạo Công an xã Sơn Tịnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng này.

Hiện địa phương tiếp tục rà soát, theo dõi các trường hợp chó nuôi bị con vật trên cắn để chủ động phòng ngừa bệnh dại.