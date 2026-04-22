Người bán thịt chó tử vong vì bệnh dại, cơ quan chức năng truy vết nguồn lây 22/04/2026 18:18

(PLO)- 1 người đàn ông bán thịt chó tại Đồng Tháp tử vong sau khi mắc bệnh dại, dù trước đó không ghi nhận bị chó cắn. Cơ quan chức năng của Đồng Tháp đã tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết nguồn lây và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ngày 22-4, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cho biết địa phương vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại xảy ra tại ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh An.

Theo đó, bệnh nhân là ông NNS (58 tuổi) làm nghề buôn bán thịt chó. Người này nhập viện ngày 15-4 với các triệu chứng chóng mặt, tê yếu nửa người phải. Đến ngày 17-4 xuất hiện dấu hiệu sợ nước, khó thở khi uống nước nên được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả PCR ngày 20-4 xác định dương tính với virus dại. Sau đó, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà. Đến 22 giờ ngày 20-4, bệnh nhân tử vong.

Nguy cơ lây nhiễm có thể liên quan đến việc tiếp xúc với máu, dịch tiết của động vật.



Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân có nuôi chó (chó có tiêm ngừa dại trong thời hạn 01 năm) và thường xuyên tiếp xúc, bị cào cấu nhẹ. Ngoài ra, bệnh nhân có công việc mua thịt chó đã làm sẵn về chế biến, tuy nhiên chưa xác định rõ nguồn lây.

Ngành y tế nhận định nguy cơ lây nhiễm có thể liên quan đến việc tiếp xúc với máu, dịch tiết của động vật nhiễm bệnh qua các vết trầy xước trên da.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách người tiếp xúc để tiêm ngừa, đồng thời phối hợp ngành thú y truy vết nguồn lây và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.