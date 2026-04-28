Dùng bình gas thui thịt chó, 2 người đàn ông bị bỏng 38% cơ thể 28/04/2026 16:01

(PLO)- Hai người đàn ông dùng bình gas để thui thịt chó không may bị phụt lửa gây bỏng nặng.

Ngày 28-4, Khoa Ngoại thuộc Trung tâm Y tế Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) tiếp nhận hai bệnh nhân là anh LVN và anh PVL (cùng trú tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An) trong tình trạng bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể.

Các y, BS đang nỗ lực cứu chữa hai bệnh nhân bị bỏng nặng do sử dụng bình gas thui thịt chó.

Theo các BS và người thân cho biết nguyên nhân dẫn đến anh N và anh L bị bỏng là do sáng nay, hai anh đã dùng sử dụng bình gas để hơ (hui) thịt chó. Trong quá trình thao tác, do đặt bình gas gần nguồn lửa, khi mở van đã xảy ra hiện tượng phụt lửa, gây bỏng trực tiếp cơ thể của hai anh. Diện tích bỏng của hai bệnh nhân nêu trên khoảng 38% cơ thể.

Ngay khi nhập viện, các y, BS đã tiến hành cấp cứu, xử lý vết bỏng theo đúng phác đồ chuyên môn, theo dõi sát để hạn chế biến chứng.

Trung tâm Y tế Tân Kỳ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng bình gas để đốt, thui thực phẩm; không đặt bình gas gần nguồn lửa, bếp than, khu vực nhiệt độ cao; không tự ý thao tác khi không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Người dân cần kiểm tra van, dây dẫn gas trước khi sử dụng và sử dụng đúng mục đích, đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi xảy ra cháy, nổ hoặc bỏng: ngắt nguồn gas ngay lập tức, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và gọi cấp cứu.

Đặc biệt, người dân không bôi xăng, dầu, mắm, kem đánh răng… lên vết bỏng, cần làm mát ngay bằng nước sạch trong 15–20 phút và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.