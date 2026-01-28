Đề xuất lộ trình tiến tới chấm dứt buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam 28/01/2026 15:43

(PLO)- Một đề xuất mới liên quan đến chó, mèo đang thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp với tổ chức phúc lợi động vật FOUR PAWS tổ chức cuộc họp lần thứ ba về động vật đồng hành, nhằm thảo luận các giải pháp liên quan đến chó, mèo nuôi tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, FOUR PAWS đã trình bày phác thảo lộ trình đề xuất nhằm từng bước giảm thiểu, và tiến tới chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam vào năm 2030.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là nguy cơ lây truyền bệnh dại.

Đề xuất lộ trình tiến tới chấm dứt buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam. Ảnh: FOUR PAWS

Theo FOUR PAWS, lộ trình đề xuất không chỉ tập trung vào việc giảm tiêu thụ thịt chó, mèo, mà còn gắn với các giải pháp đồng bộ như tăng cường quản lý đàn chó, mèo nuôi, đẩy mạnh tiêm phòng, cải thiện công tác kiểm dịch động vật và truyền thông thay đổi hành vi trong cộng đồng.

Một số kinh nghiệm quốc tế, bao gồm trường hợp Hàn Quốc trong quá trình chấm dứt tiêu thụ thịt chó, cũng được chia sẻ tại cuộc họp.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng các vấn đề liên quan đến động vật đồng hành cần được tiếp cận theo hướng liên ngành, với sự phối hợp giữa lĩnh vực thú y, y tế, môi trường, chính quyền địa phương và cộng đồng. Việc xây dựng lộ trình vào thời điểm hiện nay được xem là cần thiết để kiểm soát hiệu quả các rủi ro về sức khỏe và phúc lợi động vật.

Theo các đại biểu tham dự, để lộ trình được triển khai hiệu quả trong giai đoạn 5 năm tới, cần hoàn thiện khung chính sách và pháp lý, tăng cường thực thi, đồng thời bảo đảm các giải pháp hỗ trợ sinh kế thay thế phù hợp cho những nhóm chịu tác động.

Các bên cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp lâu dài giữa cơ quan Nhà nước, tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển nhằm tạo sự đồng thuận xã hội và hướng tới mục tiêu loại trừ bệnh dại tại Việt Nam vào năm 2030.