Rộn ràng mùa thu hoạch khóm Tân Phước 16/04/2026 18:15

(PLO)- Mùa thu hoạch khóm tại Tân Phước diễn ra nhộn nhịp, giá ổn định, năng suất cao, mang lại thu nhập cho nông dân nhưng vẫn đối mặt nhiều áp lực chi phí.

Những ngày này, khắp các cánh đồng khóm tại khu vực Tân Phước (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cũ) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi bước vào vụ thu hoạch chính.

Video: Rộn ràng mùa thu hoạch khóm Tân Phước

Từ sáng sớm, cảnh ghe xuồng len lỏi vận chuyển khóm, xe tải nối đuôi nhau chở đầy hàng rời vườn đã trở thành nhịp sống quen thuộc, phản ánh không khí lao động hăng say của người dân.

Những chiếc xe tải chở trên các đường đê để chở khóm đem bán ra thị trường.

Nông dân xã Hưng Thạnh thu hoạch khóm.

Tại các xã như Mỹ An (Tây Ninh) và Tân Phước 1, Tân Phước 2, Hưng Thạnh (Đồng Tháp), hoạt động thu hoạch diễn ra sôi động trên diện rộng. Đây là vùng đất từng nổi tiếng với đặc điểm chua phèn nặng, khó canh tác.

Những Cánh đồng khóm Tân Phước rộng lớn, nối đuôi nhau từ nơi này sang nơi khác.

Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì khai hoang, cải tạo đất và bám trụ của người dân, nơi đây đã hình thành vùng chuyên canh khóm rộng lớn, được xem là “thủ phủ khóm” của khu vực.

Những trái khóm chín vàng vùng đất Tân Phước, quả nào trái nấy to dài, ngon ngọt khó cưỡng.

Không chỉ thích nghi tốt với điều kiện đất đai, cây khóm tại Tân Phước còn cho chất lượng vượt trội với hương thơm đậm, vị ngọt thanh, ít xơ và vỏ mỏng. Nhờ đó, sản phẩm ngày càng được thị trường ưa chuộng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế. Cây khóm đã trở thành “cứu cánh”, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên khá giả.

Những chiếc xuống chở đầy những trái khóm vận chuyển đem lên xe đưa đi tiêu thụ.

Ghi nhận tại xã Hưng Thạnh (Đồng Tháp), hiện giá khóm dao động từ 7.500 đến 10.000 đồng/kg, duy trì ổn định trong khoảng một năm qua. Với năng suất trung bình đạt khoảng 22 tấn/ha, người trồng có thể thu lãi từ 2.000 đến 3.000 đồng/kg. Đây được xem là mức thu nhập khá trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn nhiều biến động.

Tuy nhiên, niềm vui được mùa, được giá vẫn chưa trọn vẹn khi người dân phải đối mặt với nhiều khó khăn. Giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí nhân công, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cũng leo thang, khiến lợi nhuận bị thu hẹp so với những năm trước.

Cảnh nhộn nhịp mùa thu hoạch khóm tại xã Hưng Thạnh.

Ông Nguyễn Văn Tám (58 tuổi, xã Hưng Thạnh) chia sẻ: “Cây khóm đã giúp tôi và nhiều hộ có cuộc sống ổn định. Nhưng hiện nay chi phí tăng cao, nên dù có lãi nhưng không nhiều. Chúng tôi mong giá cả đầu vào ổn định hơn và có thị trường tiêu thụ bền vững”.

Những trái khóm được thải lên bờ với đôi bàn tay thoăn thoắt của người nông dân.

Bên cạnh áp lực chi phí, biến đổi khí hậu cũng đặt ra thách thức không nhỏ. Để ứng phó với tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn, nông dân đã chủ động bơm, trữ nước ngọt trong mương vườn, phủ rơm rạ giữ ẩm và tăng cường tưới tiêu để bảo vệ cây trồng.

Trái khóm mùa khô năng suất cao được nhiều thương lái đến thu mua khi đến vụ thu hoạch.

Theo thống kê, Đồng Tháp hiện có gần 16.000 ha trồng khóm, lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với năng suất đạt gần 30 tấn/ha. Sản lượng lớn cùng chất lượng ổn định là lợi thế để khóm Tân Phước hướng tới thị trường rộng lớn hơn.

Những sọt khóm nặng trũi mang vị ngọt của vùng đất Tân Phước đem chất lên xe đưa đến với khắp mọi miền đất nước.



Theo những người sản xuất lâu năm tại đây cho biết, để cây khóm có thể chinh phục thị trường, không chỉ dựa vào kinh nghiệm của người nông dân mà còn cần chiến lược phát triển đồng bộ. Trong đó, việc củng cố vai trò hợp tác xã nhằm kết nối nông dân với doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh và đảm bảo đầu ra ổn định được xem là yếu tố then chốt.

Cây khóm giúp cho người nông dân thoát khó, giảm nghèo trên vùng đất phèn.



Từ vùng đất khó, khóm Tân Phước đã vươn lên trở thành cây trồng chủ lực, mang lại sinh kế cho hàng ngàn hộ dân. Trong nhịp sống rộn ràng mùa thu hoạch, câu chuyện về sự bền bỉ và thích nghi của người nông dân nơi đây tiếp tục được viết nên, hướng tới một tương lai phát triển bền vững hơn.