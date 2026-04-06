Lâm Đồng đề xuất lùi thời gian sáp nhập các trung tâm bảo trợ xã hội 06/04/2026 09:59

(PLO)- Sở Nội vụ và Sở Y tế đề nghị kéo dài thời gian sáp nhập các trung tâm bảo trợ xã hội nhằm phù hợp với định hướng của Trung ương.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi UBND tỉnh đề xuất kéo dài thời gian thực hiện việc sáp nhập các Trung tâm Bảo trợ xã hội (Trung tâm) trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Nội vụ, trước đó Sở Y tế đã có báo cáo về việc sáp nhập các Trung tâm theo phương án của UBND tỉnh Lâm Đồng. Qua nghiên cứu báo cáo, Sở Nội vụ nhận thấy việc sáp nhập các Trung tâm hiện nay còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Thuận

Cụ thể, tại Công văn ngày 12-4-2025 của Bộ Y tế hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở y tế tại đơn vị hành chính các cấp, định hướng: "Cơ bản duy trì, giữ nguyên các cơ sở bảo trợ xã hội hiện có, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ công tác xã hội liên tục cho người dân và các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa phương".

Theo Sở Nội vụ, các Trung tâm trực thuộc Sở Y tế đang thực hiện nhiệm vụ đặc thù, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng yếu thế với số lượng lớn. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và cần sự chỉ đạo trực tiếp. Bên cạnh đó, địa bàn tỉnh Lâm Đồng rộng, việc sáp nhập sẽ phát sinh khó khăn trong công tác quản lý, điều hành và chăm sóc đối tượng.

Đồng thời, hiện nay Bộ Y tế đang lấy ý kiến về hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo dự thảo, tỉnh Lâm Đồng có tối thiểu 7 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 3 cơ sở công lập và 4 cơ sở ngoài công lập.

Cơ sở bảo trợ xã hội Bình Thuận chuẩn bị bữa ăn cho những người yếu thế đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Từ những cơ sở nêu trên, việc Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh xem xét kéo dài thời gian thực hiện sáp nhập nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội và phù hợp với định hướng của Trung ương.

Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh xem xét thống nhất cho phép kéo dài thời gian thực hiện sáp nhập các Trung tâm Bảo trợ trực thuộc Sở Y tế đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.