Lâm Đồng: Cấp xã thiếu 466 phó phòng, 76 trung tâm hành chính công chưa có giám đốc 07/04/2026 16:15

(PLO)- Lâm Đồng hiện còn thiếu 990 nhân sự trong đó có tới 76 trung tâm hành chính công chưa có giám đốc.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo UBND tỉnh về tình hình bố trí nhân sự cấp xã năm 2026, với tổng biên chế tạm giao 6.233 người.

Trong khi số cán bộ, công chức đang có là 5.243 người (chưa tính lực lượng quân sự) còn thiếu 990 người; có tới 76 trung tâm hành chính công chưa có giám đốc.

Dù đã có nhiều nỗ lực trong việc sắp xếp, điều chuyển nhân sự nhưng báo cáo mới nhất cho thấy địa phương này đang thiếu hụt nhiều nhân sự, đặc biệt là ở các vị trí lãnh đạo then chốt và chuyên viên chuyên môn sâu, tạo ra áp lực lớn lên đội ngũ cán bộ hiện hữu.

Đáng báo động, sự thiếu hụt các vị trí lãnh đạo, quản lý trực tiếp điều hành bộ máy tại các xã, phường, đặc khu. Cụ thể: Phó Chủ tịch UBND cấp xã hiện vẫn còn thiếu năm nhân sự (tại các xã Sơn Điền, Hàm Thuận và Trường Xuân đều thiếu 1 nhân sự, riêng xã Phúc Thọ thiếu 2 nhân sự); phó trưởng Ban HĐND cấp xã: Thiếu 11 vị trí; trưởng phòng cấp xã và tương đương mới chỉ bố trí được 378/496 nhân sự vẫn còn thiếu 118 nhân sự.

Phó trưởng phòng cấp xã và tương đương: Tình trạng còn nghiêm trọng hơn khi chỉ có 526/992 vị trí có người đảm nhiệm, còn thiếu 466 nhân sự, tức là gần một nửa vị trí còn thiếu. Điều này đồng nghĩa nhiều phòng, ban đang vận hành trong tình trạng khuyết cấp phó; áp lực dồn lên cấp trưởng hoặc kiêm nhiệm và nguy cơ gián đoạn trong điều hành, xử lý công việc chuyên môn.

Trong nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, Trung tâm phục vụ hành chính công được coi là bộ mặt của chính quyền. Tuy nhiên, nhân sự tại đây lại đang trong tình trạng chắp vá, thiếu trầm trọng.

Hiện tại, toàn tỉnh mới chỉ bố trí được 48/124 giám đốc chuyên trách các Trung tâm này; 76 Trung tâm còn lại, nhân sự quản lý vẫn hoặc là giao cho Phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm phụ trách, hoặc giao quyền giám đốc cho cấp phó. Tức hơn 60% trung tâm chưa có giám đốc chuyên trách.

Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về tính chuyên nghiệp và sự tập trung trong công tác cải cách hành chính khi lãnh đạo phải "một vai hai gánh". Đặc biệt là trong bối cảnh cải cách hành chính, chuyển đổi số đang là yêu cầu cấp bách, việc thiếu người đứng đầu chuyên trách có thể khiến khó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và giảm hiệu quả vận hành mô hình một cửa.

Báo cáo cũng chỉ ra sự mất cân đối cục bộ. Trong khi đặc khu Phú Quý thừa tới 27 công chức, các phường tại Gia Nghĩa thừa từ 17-18 người, thì cụm bốn phường của TP Bảo Lộc cũ lại đang "kêu cứu" vì thiếu hụt nghiêm trọng (mỗi phường thiếu từ 18-23 người).

Đáng chú ý, nhiều lĩnh vực chuyên môn đang thiếu nhân sự nghiêm trọng như: Đối ngoại, hội nhập quốc tế: thiếu 31; công nghệ thông tin, chuyển đổi số: thiếu 25; kế toán: thiếu 23; môi trường, tài nguyên nước: thiếu 13; báo chí, truyền thông: thiếu 10 …

Trước thực trạng này, Sở Nội vụ đã đề xuất UBND tỉnh tạm dừng giải quyết việc điều động công chức ra ngoài tỉnh để giữ chân nhân lực. Đồng thời, sở đang rốt ráo thẩm định hồ sơ để tuyển dụng thêm 170 chỉ tiêu mới.

Đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các xã ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ.

Biệt phái công chức, viên chức để tăng cường nhân lực cho chính quyền cấp xã nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn và các xã còn thiếu nhiều công chức so với biên chế được phân bổ; tổ chức thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận vào công chức theo quy định.