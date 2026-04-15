Lâm Đồng: Yêu cầu các thị trấn cũ rà soát để thành lập đô thị cấp phường 15/04/2026 15:17

(PLO)- Các xã hình thành từ các thị trấn trước đây được yêu cầu khẩn trương xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp phường.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi UBND các xã đề nghị rà soát điều kiện, tiêu chuẩn thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp phường.

Theo đó, thực hiện công văn số 365/TTg-TCCV ngày 6-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị; Sở Nội vụ đề nghị UBND các xã trên địa bàn tỉnh rà soát điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường, nhất là các xã được hình thành từ thị trấn và các xã đã được phân loại đô thị.

Một góc xã Phan Rí Cửa được hình thành từ thị trấn Phan Rí Cửa, xã Chí Công, Hòa Minh và Phong Phú trước đây.

Cụ thể, căn cứ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; căn cứ các tiêu chuẩn của phường và tiêu chuẩn phân loại đô thị quy định tại Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15, Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để rà soát xem có đủ điều kiện hay không.

Trường hợp các xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường thì báo cáo kết quả (kèm theo các số liệu về các tiêu chí) về Sở Nội vụ để có cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, ngày 6-4-2026, Thủ tướng ban hành công văn về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị gởi Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

Theo đó, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương định hướng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển đô thị trong năm 2026 phát triển một số tỉnh trở thành thành phố, nâng cấp các xã đủ điều kiện trở thành phường

Để có định hướng đầu tư, phát triển hệ thống đô thị phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của địa phương; đề xuất ngay việc thành lập thành phố và phường đối với các đơn vị hành chính đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí, nhất là việc thành lập phường tại các xã được hình thành từ các thị trấn trước đây.

Một góc xã Hàm Thuận Nam được hình thành từ thị trấn Thuận Nam và xã Hàm Minh trước đây.

Trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn thì thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng hồ sơ đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 15-6-2026.

Đối với các xã đã đủ điều kiện, khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng đề án, trình Chính phủ (qua Bộ Nội vụ thẩm định) trước ngày 15-6 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát tiêu chuẩn thành lập đơn vị hành chính cấp phường; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình xây dựng hồ sơ đề án; lập, phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn…, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-6.