Công bố kết quả phân loại 124 xã, phường, đặc khu tại Lâm Đồng 16/04/2026 17:45

(PLO)- Kết quả thẩm định cho thấy Lâm Đồng đạt điểm cao xếp loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và toàn tỉnh có 70 xã, phường đạt chuẩn loại I.

Ngày 16-4, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng thông báo kết quả thẩm định phân loại đơn vị hành chính đối với 124 xã, phường và đặc khu trên địa bàn.

Đáng chú ý, kết quả thẩm định tổng thể cho thấy tỉnh Lâm Đồng đạt điểm số ấn tượng để xếp loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I.

Tân Thành là xã xếp loại 1.Ảnh PHƯƠNG NAM.

Trên cơ sở tổng hợp đề án từ các địa phương và cuộc họp thẩm định liên ngành, Sở Nội vụ đánh giá hầu hết hồ sơ được chuẩn bị nghiêm túc, số liệu có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, quá trình thẩm định thực tế phát hiện nhiều sai sót trong việc cập nhật số liệu và quy đổi điểm, dẫn đến những thay đổi đáng kể so với đề xuất ban đầu của các xã, phường.

Cụ thể, trong tổng số 124 đơn vị, có 48 đơn vị giữ nguyên kết quả thẩm định do sử dụng số liệu chính xác. 76 đơn vị phải điều chỉnh điểm số, trong đó có 21 đơn vị thay đổi hoàn toàn kết quả phân loại (tăng hoặc giảm hạng) sau khi các sở, ngành rà soát và đối chiếu lại tiêu chí.

Sở Nội vụ đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, đối chiếu lại kết quả thẩm định. Trường hợp có ý kiến khác thì phải có văn bản báo cáo, thuyết minh, giải trình cụ thể kèm tài liệu kiểm chứng gửi Sở Nội vụ để các sở, ngành xem xét báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Quá thời hạn nếu không có ý kiến thì xem như thống nhất với kết quả thẩm định.

Xã Phan Rí Cửa chỉ xếp loại II.

Theo kết quả vừa công bố, cơ cấu phân loại tại cấp cơ sở của tỉnh Lâm Đồng như sau: Loại I có 70 đơn vị (gồm 20 phường và 50 xã).

Cụ thể, các xã loại I gồm: Tuy Đức, Xã Bảo Lâm 1, Di Linh, D'Ran, Đức Trọng, Hàm Thuận, Bắc Bình, Quảng Tín, Tánh Linh, Kiến Đức, Đắk Mil, Trường Xuân, Quảng Tân, Nam Thành, Bảo Thuận, Bảo Lâm 3, Tân Hà Lâm Hà, Thuận An, Đơn Dương, Hiệp Thạnh, Liên Hương, Nam Dong, Tà Đùng, Đức An, Cư Jút, Đạ Tẻh, Quảng Sơn, Hàm Tân, Lạc Dương, Quảng Trực, Nâm Nung, Trà Tân, Hoài Đức, Đức Lập, Nhân Cơ, Đinh Văn Lâm Hà, Đinh Trang Thượng, Đồng Kho, Hòa Ninh, Đức Linh, Hàm Kiệm, Gia Hiệp, Nam Ban Lâm Hà, Tân Thành, Hàm Thuận Bắc, Đam Rông, Bảo Lâm 2, Sông Lũy và Phú Sơn Lâm Hà.

Có 49 đơn vị cấp xã xếp loại II (gồm đặc khu Phú Quý và 48 xã) và 5 xã xếp loại III gồm: Đạ Tẻh 3, Tuyên Quang, Đạ Huoai 3, Tân Hải và Nam Hà Lâm Hà.

Xã Hàm Thuận Nam cũng chỉ xếp loại II. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trên cơ sở kết quả hoàn thiện đề án phân loại đối với 124 xã, phường, đặc khu, Sở Nội vụ trình các cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Ở cấp độ vĩ mô, Sở Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo đề án phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Với tổng điểm đạt được là 86,5/100 điểm, tỉnh Lâm Đồng chính thức đủ điều kiện xếp loại I.

Hiện Sở Nội vụ đang phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lâm Đồng trình UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.