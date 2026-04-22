Lâm Đồng: Thêm 4 đơn vị hành chính cấp xã thăng loại I sau 4 ngày kiến nghị 'nóng' 22/04/2026 16:33

(PLO)- Chỉ sau bốn ngày kiến nghị đã có thêm 4 đơn vị hành chính cấp xã được thăng lên loại I và 1 xã được lên loại II.

Ngày 22-4, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo chủ tịch UBND tỉnh kết quả thẩm định theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, ngày 16-4, Sở Nội vụ ban hành thông báo kết quả thẩm định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trong đó có 70 đơn vị loại I (20 phường, 50 xã), 49 đơn vị loại II và 5 đơn vị loại III.

Xã Tân Minh tăng lên 2 điểm với tổng số 75 điểm.

Sở Nội vụ đề nghị các xã, phường rà soát, đối chiếu lại kết quả thẩm định; trường hợp có ý kiến thì có văn bản báo cáo, đồng thời thuyết minh, giải trình cụ thể, kèm theo tài liệu kiểm chứng gửi Sở Nội vụ để các sở, ngành xem xét báo cáo chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi triển khai, có 6 xã có báo cáo giải trình gồm: Hàm Thuận Nam, Đông Giang, Hồng Sơn, Tuyên Quang, Tân Minh và Hoà Thắng. Ngày 17-4-2026, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp với các sở ngành liên quan và 6 xã có báo cáo giải trình để rà soát kết quả thẩm định phân loại.

Kết quả xã Hồng Sơn đạt tổng số 75,5 điểm, đạt loại I (tăng 1,5 điểm); xã Tân Minh đạt tổng số 75 điểm, đạt loại I (tăng 2 điểm); xã Đông Giang không thay đổi số điểm và với 61,5 điểm, đạt loại II; xã Hòa Thắng cũng tương tự, không thay đổi số điểm và với 73,5 điểm, đạt loại II.

Xã Hàm Thuận Nam phải rà soát, thẩm định lần thứ 3 mới đủ điểm thăng hạng. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ngày 21-4 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan rà soát, thẩm định lại các tiêu chí về tỉ lệ lao động phi nông nghiệp, việc tự cân đối thu, chi ngân sách địa phương, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo, tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến …

Căn cứ phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều chung toàn tỉnh là 3,19%. Với số hộ nghèo đa chiều của xã Hàm Thuận Nam là 183 hộ, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều sẽ được xác định lại là 2,48% (183/7.372 hộ). Như vậy, từ số liệu rà soát là 2,48%, đối chiếu với quy định chấm điểm trong quy trình phân loại, xã Hàm Thuận Nam có số điểm tương ứng là 5 điểm. Kết quả thẩm định: Hàm Thuận Nam đạt tổng số 75,5 điểm, đạt loại I (tăng 1 điểm).

Phan Rí Cửa xếp loại II nhưng không có kiến nghị.

Xã Tuyên Quang có tổng số điểm thẩm định lần 2 là 57,5 điểm, đạt loại III và đề nghị thẩm định lại vì xã xác định là đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một cụm liên xã… Kết quả thẩm định xã Tuyên Quang đạt tổng số 60,5 điểm, đạt loại II (tăng 5 điểm).

Xã Sơn Mỹ sau khi rà soát, cập nhật số liệu với tỷ lệ lao động phi nông nghiệp là 66%, đối chiếu quy định, điểm thẩm định là 4,5 điểm. Kết quả xã Sơn Mỹ đạt tổng số 75,25 điểm, đạt loại I (tăng 0,5 điểm).

Trung tâm hành chính xã Hàm Thuận Nam. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Như vậy, kết quả sau rà soát phân loại đơn vị hành chính cấp xã ngày 21-4: Cấp xã loại I: 74 đơn vị bao gồm 20 phường và 54 xã; loại II đặc khu Phú Quý và 45 xã và loại III chỉ còn bốn xã.

Theo Sở Nội vụ, sau khi rà soát, ngày 21-4, Sở đã phát hành văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu đề nghị đối chiếu lại kết quả thẩm định; đến 8 giờ ngày 22-4 các địa phương đã xác nhận thống nhất kết quả, không có kiến nghị điều chỉnh.