Dự án Bến tàu không số K15 gấp rút hoàn thiện để khánh thành vào tháng 5

(PLO)- Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến tàu không số K15 tại phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đang được đẩy nhanh tiến độ để sẵn sàng khánh thành dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng 13-5 tới đây.

hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-2.JPG
Bến K15 là "km số 0" của đường Hồ Chí Minh trên biển, tuyến vận tải chiến lược huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ chuyến tàu Phương Đông 1 đêm 11-10-1962 đến khi kết thúc sứ mệnh, đã có 88 chuyến tàu rời bến, chuyên chở gần 5.000 tấn vũ khí và hàng ngàn tấn hàng hóa chi viện miền Nam.
hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-6.JPG
hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-14.JPG
Với giá trị lịch sử đặc biệt, năm 2008, Bến K15 được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2024, nơi đây tiếp tục được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt trong Cụm di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển.
hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-7.JPG
Sau nhiều năm chịu tác động của thời tiết và môi trường biển khắc nghiệt, di tích Bến K15 đã xuống cấp. Trước thực trạng đó, TP Hải Phòng triển khai dự án tu bổ, tôn tạo trên diện tích 2,28 ha với tổng mức đầu tư gần 235 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2021 - 2026.
hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-10.JPG
hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-11.JPG
hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-13.JPG
Công trình khởi công ngày 12-4-2025 gồm 13 gói thầu với các hạng mục: Đền thờ anh hùng liệt sĩ, đền Nam Hải; cầu tàu thả hoa đăng; mô phỏng tàu không số và chiến sĩ; phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đài tưởng niệm cùng hệ thống hạ tầng cảnh quan.
hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-5.JPG
hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-12.JPG
Điểm nhấn của dự án là các hạng mục mỹ thuật phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng Hải quân và mô phỏng tàu không số, góp phần tái hiện sinh động dấu ấn lịch sử của tuyến vận tải đặc biệt trên biển.
hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-9.JPG
Di tích còn sót lại của bến tàu không số Hải Phòng ngày nay
hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-3.JPG
hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-4.JPG
hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-8.JPG
Đến nay, nhiều hạng mục dự án đã đạt gần 100% kế hoạch. Các hạng mục đền thờ, nhà quản lý và khu phụ trợ cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 4-2026, bảo đảm tiến độ đề ra.
hai-phong-gap-rut-ve-dich-du-an-ben-tau-khong-so-k15-1.JPG
Dự án hoàn thành sẽ tạo không gian văn hóa – lịch sử trang nghiêm, góp phần giáo dục lòng yêu nước và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương.
NGỌC SƠN
