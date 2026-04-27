Dự án Bến tàu không số K15 gấp rút hoàn thiện để khánh thành vào tháng 5

(PLO)- Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến tàu không số K15 tại phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đang được đẩy nhanh tiến độ để sẵn sàng khánh thành dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng 13-5 tới đây.
Với giá trị lịch sử đặc biệt, năm 2008, Bến K15 được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2024, nơi đây tiếp tục được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt trong Cụm di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển.
Công trình khởi công ngày 12-4-2025 gồm 13 gói thầu với các hạng mục: Đền thờ anh hùng liệt sĩ, đền Nam Hải; cầu tàu thả hoa đăng; mô phỏng tàu không số và chiến sĩ; phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đài tưởng niệm cùng hệ thống hạ tầng cảnh quan.
Điểm nhấn của dự án là các hạng mục mỹ thuật phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng Hải quân và mô phỏng tàu không số, góp phần tái hiện sinh động dấu ấn lịch sử của tuyến vận tải đặc biệt trên biển.
Đến nay, nhiều hạng mục dự án đã đạt gần 100% kế hoạch. Các hạng mục đền thờ, nhà quản lý và khu phụ trợ cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 4-2026, bảo đảm tiến độ đề ra.