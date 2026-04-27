Hội đồng hương liên xã Bình Sơn ở TP.HCM tặng học bổng cho sinh viên Quảng Ngãi 27/04/2026 07:13

(PLO)- Hội đồng hương liên xã Bình Sơn ở TP.HCM trao tặng 24 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn quê Quảng Ngãi đang học tại TP.HCM.

Ngày 26-4, đại diện Hội đồng hương liên xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết tại buổi họp mặt Hội đồng hương liên xã Bình Sơn tại TP.HCM vào tối 25-4, hội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Sơn, xã Đông Sơn và xã Vạn Tường trao tặng 24 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn quê Quảng Ngãi đang học tại TP.HCM.

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, 1 balo cùng với chứng nhận học bổng Nguyễn Thái Bình do Báo Thanh Niên phát động. Ảnh: BTC

Ông Huỳnh Ngọc Đông, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương liên xã Bình Sơn tại TP.HCM, cho biết Hội sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống gắn kết, tương trợ của bà con Bình Sơn xa quê.

"Buổi họp mặt hôm nay cũng là dịp để tri ân những anh chị em đã nỗ lực duy trì hoạt động của hội trong suốt thời gian qua, đặc biệt là công tác chăm lo, trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn", ông Đông nói.

Ông Trần Đình Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Quảng Ngãi tại TP.HCM, chia sẻ dù địa giới hành chính tại quê nhà có thay đổi, nhưng hoạt động của các hội đồng hương tại TP.HCM vẫn giữ tính ổn định và linh hoạt.



“Tôi tin rằng, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, Hội đồng hương liên xã Bình Sơn nói riêng và Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM nói chung sẽ tiếp tục phát triển, duy trì tốt các hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là chăm lo cho thế hệ trẻ thông qua các suất học bổng thiết thực”, ông Vĩnh nói.