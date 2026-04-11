Hội đồng hương Đức Phổ ở TP.HCM trao tặng nhà tình nghĩa tại Quảng Ngãi 11/04/2026 21:26

(PLO)- Hội đồng hương Đức Phổ tại TP.HCM cùng các mạnh thường quân tặng 5 căn nhà tình nghĩa, quỹ học bổng cùng tivi, máy tính cho các địa phương và học sinh khó khăn tại tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 11-4, tại buổi họp mặt Hội đồng hương Đức Phổ tại TP.HCM, hội và các mạnh thường quân đã trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Ngãi gồm: xã Nguyễn Nghiêm, xã Khánh Cường, phường Trà Câu, phường Đức Phổ và phường Sa Huỳnh. Mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng, tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Trao tặng bảng tượng trưng 5 nhà tình nghĩa cho 5 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: BTC

Dịp này, hội cũng trao tặng quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, các mạnh thường quân còn trao tặng 5 tivi, 5 máy tính cho xã Khánh Cường và 11 máy tính cho xã Nguyễn Nghiêm.

Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM (áo dài), trao hoa cảm ơn cho các mạnh thường quân. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Thanh Lên, Chủ tịch Hội đồng hương Đức Phổ tại TP.HCM, chia sẻ buổi gặp mặt là dịp để bà con gắn kết, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. “Dù đi xa, mỗi người con Đức Phổ vẫn luôn hướng về quê hương, chung tay đóng góp xây dựng quê nhà ngày càng phát triển” – ông Lên nhấn mạnh.

Ông cũng kỳ vọng đây là cơ hội để các doanh nhân đồng hương tăng cường kết nối, hợp tác, tạo nguồn lực kinh tế vững mạnh để đóng góp thiết thực hơn cho các hoạt động an sinh xã hội tại quê nhà.

Ông Nguyễn Thanh Lên, Chủ tịch Hội đồng hương Đức Phổ tại TP.HCM. Ảnh: BTC

Đại diện địa phương, ông Vũ Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Phổ, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự gắn kết của những người con xa quê. Ông khẳng định thời gian qua, bà con tại TP.HCM đã có nhiều đóng góp thiết thực, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ông Vũ Minh Tâm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Đức Phổ. Ảnh: BTC

Ông Tâm hy vọng trong thời gian tới, hội đồng hương sẽ tiếp tục chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân ngày càng ấm no, tươi đẹp hơn.