Ngắm nhà cổ ở nơi từng lọt top 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam 11/04/2026 15:14

(PLO)- Làng cổ Lộc Yên từng lọt top 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam năm 2019, với nhiều ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi.

Làng cổ Lộc Yên thuộc xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ).

Ngôi làng cổ rộng khoảng 280 ha, nằm tựa lưng vào núi, các ngôi nhà hướng ra cánh đồng lúa tạo nên khung cảnh yên bình nơi làng quê.

Nhà cổ ở làng Lộc Yên được lưu giữ, bảo tồn nguyên gốc. Ngôi nhà thuộc sở hữu của ông Mão, được xây dựng gần 200 năm trước, với 36 cột chắn chắn.

Hoa văn điêu khắc trên gỗ theo phong cách xưa cũ.

Ngôi làng cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 90 km về hướng Tây Nam, với nhiều ngôi nhà cổ có tuổi đời hơn 150 tuổi, được nhiều thế hệ người dân nơi đây gìn giữ.

Bước vào ngôi làng, điều khác biệt hiện ra với những bức tường rào bằng đá cổ. Bên trong, những ngôi nhà bằng gỗ, lợp mái âm dương theo kiến trúc xưa cũ.

Qua hàng trăm năm, gỗ trong ngôi nhà vẫn giữ được sự chắc chắn.

Giếng cổ bằng đá nằm ở khu vực nhà đón tiếp du khách.

Qua hàng trăm năm, nhiều ngôi nhà đã xuống cấp, nhưng được người dân trùng tu, vẫn giữ được nét kiến trúc cổ.

Năm 2019, làng cổ Lộc Yên được công nhận là một trong bốn làng cổ đẹp nhất Việt Nam. Cũng từ thời gian này, hoạt động du lịch địa phương phát triển hơn trước, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Con đường lát đá, tường cao khoảng 60 cm hai bên với hàng cây chạy dọc xanh rì.

Theo thống kê, làng cổ còn tám ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi, làm bằng gỗ mít, thiết kế ba gian, hai chái.

Nền đất trong nhà cao hơn mặt đường bên ngoài. Do đó, từ xa xưa chủ nhân những ngôi nhà đã xây bậc thang bằng đá, tường rào giữ đất bao quanh.

Du lịch nơi đây ngày càng phát triển. Du khách đến làng cổ để cảm nhận nhịp sống yên bình, hoà mình vào thiên nhiên.

Vẻ đẹp ở làng cổ Lộc Yên không giống bất cứ nơi nào, có nét đặc trưng riêng biệt. Từ đường chính quốc lộ 40B đi vào, khi đến làng cổ cảm nhận đầu tiên là sự mát mẻ.

Xung quanh làng toàn cây xanh, luôn tạo sự mát mẻ khi đặt chân đến.