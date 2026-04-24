Đồng Nai: Ký quy chế phối hợp xử lý chuyển hướng người phạm tội chưa thành niên 24/04/2026 20:23

(PLO)- Quy chế phối hợp được áp dụng đối với vụ việc, vụ án có người dưới 18 tuổi phạm tội đủ điều kiện xử lý chuyển hướng.

Chiều ngày 24-4, tại VKSND khu vực 3 diễn ra Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác xử lý chuyển hướng người chưa thành niên phạm tội, việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và bảo vệ, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, quy chế phối hợp trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ.

Dự buổi lễ có lãnh đạo VKSND Khu vực 3, TAND khu vực 3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 tỉnh Đồng Nai và đại diện lãnh đạo 9 xã phường trên địa bàn khu vực.

Viện trưởng VKSND Khu vực 3 Tạ Thanh Quang phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Viện trưởng VKSND Khu vực 3 Tạ Thanh Quang cũng đã làm rõ thêm các nội dung quy chế được ký kết để bảo đảm việc thực hiện các hoạt động tố tụng theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tư pháp người chưa thành niên và quy định của pháp luật.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai nêu ý kiến.

Bên cạnh đó bảo đảm việc xử lý chuyển hướng người chưa thành niên phạm tội; công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và bảo vệ, hỗ trợ đối với trẻ em bị xâm hại theo quy định pháp luật.

Tại buổi ký kết, lãnh đạo các đơn vị tham gia xây dựng nội dung ký kết chi tiết hơn, nhằm thực hiện công tác phối hợp hiệu quả hơn.

Đại diện các đơn vị tham gia ký kết quy chế phối hợp.

Quy chế này được áp dụng đối với vụ việc, vụ án có người dưới 18 tuổi phạm tội đủ điều kiện xử lý chuyển hướng; vụ việc, vụ án có người dưới 18 tuổi là bị hại hoặc người làm chứng trong các vụ án xâm hại trẻ em, vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.