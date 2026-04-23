Tây Ninh định hướng trung tâm hành chính mới tại khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa 23/04/2026 16:38

(PLO)- Tây Ninh định hướng xây dựng trung tâm hành chính mới tại Đức Hòa – Hậu Nghĩa nhưng sẽ triển khai thận trọng, ưu tiên tận dụng cơ sở sẵn có để bảo đảm tiết kiệm.

Ngày 23-4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã cung cấp thông tin về định hướng xây dựng trung tâm hành chính mới. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, gắn liền với chiến lược phát triển dài hạn của địa phương.

Theo ông Trần Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, việc quy hoạch trung tâm hành chính mới tại khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa là chủ trương lớn, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch này được thể hiện trong Quyết định số 2968 ngày 26-2-2026 của UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Trần Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: HUỲNH DU

Trong quy hoạch, Đức Hòa – Hậu Nghĩa được xác định là trung tâm động lực, hướng tới trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính và logistics. Đây là một trong ba trung tâm phát triển chính của tỉnh, bên cạnh Tân Ninh – Long Hoa (văn hóa, du lịch, dịch vụ) và Tân An – Long An (công nghiệp, dịch vụ hiện đại).

Tây Ninh cân nhắc kỹ trung tâm hành chính Đức Hòa – Hậu Nghĩa. Ảnh: HUỲNH DU

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tài chính nhấn mạnh tỉnh không triển khai một cách cơ học theo quy hoạch. Tây Ninh sẽ rà soát, đánh giá toàn diện nhu cầu thực tế, quy mô và thời điểm triển khai nhằm bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm ngân sách.

Tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm tinh thần Kết luận số 18 của Bộ Chính trị, chủ trương sử dụng tối đa các trụ sở hiện có và hạn chế đầu tư mới nếu chưa thật sự cần thiết.

Ông Vũ cho biết nhu cầu xây dựng trung tâm hành chính mới xuất phát từ việc sắp xếp đơn vị hành chính khiến không gian địa lý thay đổi. Khoảng cách giữa các trung tâm lớn bị giãn rộng đã ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành và việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phóng viên Nguyễn Thanh Phong, Báo Nhân Dân đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh hạ tầng, Tây Ninh chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo điều hành thông suốt. Đây là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực đầu tư xây dựng mới.

Về dài hạn, việc phát triển Đức Hòa – Hậu Nghĩa không chỉ dừng lại ở vai trò hành chính mà còn hướng tới trở thành đầu mối kinh tế, tận dụng lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế.

Tại buổi họp báo, đại diện các sở, ngành cũng giải đáp thắc mắc của báo chí liên quan đến hạ tầng giao thông như nâng cấp quốc lộ 62, đường tỉnh 830E, tình hình an ninh trật tự và các công trình sạt lở trên địa bàn.