Bàn giao mặt bằng làm dự án đường ven sông khu vực trung tâm Đồng Nai 28/04/2026 19:18

(PLO)- UBND phường Tam Hiệp đã bàn giao 100% mặt bằng (đoạn qua địa bàn) cho chủ đầu tư để làm dự án xây dựng tuyến đường ven sông Cái khu vực trung tâm Đồng Nai.

Chiều 28-4, UBND phường Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai) đã thực hiện bàn giao mặt bằng (đoạn qua địa bàn) để thực hiện dự án đường ven sông Cái khu vực trung tâm Đồng Nai.

Theo Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp Nguyễn Văn Anh, dự án xây dựng tuyến đường ven sông Cái là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai. Đoạn tuyến đi qua địa bàn phường dài gần 1,7km, bị ảnh hưởng và phải thu hồi 243 hộ dân và 1 tổ chức. Đến nay phường đã thực hiện thu hồi và bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư để làm dự án.

Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp Nguyễn Văn Anh phát biểu tại buổi bàn giao mặt bằng. Ảnh: VŨ HỘI.

“Để có mặt bằng bàn giao đúng tiến độ là nỗ lực của toàn Đảng bộ và chính quyền phường Tam Hiệp đã vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng. Khi công trình hoàn thành không chỉ kết nối giao thông, giảm tải cho các tuyến đường nội đô, còn mở ra trục cảnh quan ven sông và là tiền đề quan trọng để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng cao chất lượng sống của người dân", Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp cho biết.

Trong buổi bàn giao mặt bằng, người đứng đầu UBND phường Tam Hiệp cũng gửi lời cảm ơn đến người dân đã nhường đất để thực hiện dự án vì lợi ích chung cho địa phương, cho Đồng Nai và xã hội.

Các đơn vị ký kết bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo lãnh đạo UBND phường Tam Hiệp, cơ quan chức năng địa phương đã thực hiện các chế độ bồi thường, tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Còn lại đoạn tuyến đi qua phường Trấn Biên, đã phê duyệt cho 213 hộ, 22 hộ mua nhà ở xã hội và 29 hộ không đủ điều kiện xét và 60 hộ chưa phê duyệt. Riêng về bàn giao mặt bằng, hiện phường Trấn Biên đã đạt khoảng 60%.

Toàn bộ 100% mặt bằng qua địa bàn phường Tam Hiệp đã được thu hồi bàn giao chủ đầu tư thực hiện dự án. Ảnh: VŨ HỘI.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án đường ven sông Cái là tuyến giao thông góp phần hoàn chỉnh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật; mở rộng không gian đô thị ven sông, giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu và hình thành trục cảnh quan kết nối cửa ngõ phía Đông khu vực trung tâm tỉnh.

Dự án cũng mang ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian đô thị ven sông hiện đại, giúp khai thác hiệu quả lợi thế dòng sông Đồng Nai.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 4,6 km đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản được thiết kế với mặt cắt ngang 32 m, trong đó 16 m là phần đường xe chạy. Tổng mức đầu tư của dự án là 574 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 2-2027.