Gia Lai: 39 nhân viên an ninh hàng không được tuyển vào Công an nhân dân 23/04/2026 17:47

(PLO)- Có 39 nhân viên an ninh hàng không công tác tại Cảng hàng không Phù Cát và Cảng hàng không Pleiku được tuyển vào lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 23-4, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định tiếp nhận, tuyển chọn và trao quân hàm cho 39 nhân viên an ninh hàng không đang công tác tại Cảng hàng không Phù Cát và Cảng hàng không Pleiku vào lực lượng Công an nhân dân.

Cụ thể, trong 39 nhân sự được tiếp nhận, có 16 người công tác tại Cảng hàng không Pleiku và 23 người thuộc Cảng hàng không Phù Cát.

Các quân hàm được trao gồm: hai thiếu tá, ba đại úy, 10 thượng úy, năm trung úy, chín thiếu úy; bảy thượng sĩ, hai trung sĩ và một hạ sĩ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trao quân hàm cho 39 nhân viên an ninh hàng không vào lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: CA

Quá trình tuyển chọn, tiếp nhận được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm các tiêu chuẩn chặt chẽ về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác và sức khỏe.

Sau khi được tiếp nhận, các cán bộ, chiến sĩ được bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp theo quy định. Đồng thời được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc tiếp nhận lực lượng an ninh hàng không vào Công an nhân dân nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn tại các cảng hàng không, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, cụ thể hóa chủ trương kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.