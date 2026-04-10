Lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân: Nhiều chiến công, thành tích vẻ vang 10/04/2026 20:20

(PLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân (18-4-1946– 18-4-2026), Bộ Công an tổ chức Chương trình tôn vinh 80 điển hình tiên tiến và tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng tham mưu qua các thời kỳ.

Chiều 10-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Chương trình tôn vinh 80 điển hình tiên tiến lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân (CAND) và tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng tham mưu qua các thời kỳ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chương trình.

Đi trước, mở đường

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại chương trình.

Trong suốt chặng đường 80 năm hình thành và phát triển, lực lượng CAND nói chung và lực lượng Tham mưu CAND nói riêng đã đạt được nhiều chiến công, thành tích vô cùng vẻ vang, rực rỡ.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, dù thời chiến hay thời bình, lực lượng tham mưu luôn phát huy truyền thống, bản chất “trung thành - tận tụy - mưu trí - sáng tạo - đoàn kết - lập công”, là lực lượng nòng cốt, luôn giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong mọi mặt công tác công an; xứng đáng là “bộ não thứ hai”, “cánh tay nối dài” của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đặc biệt, trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới, lực lượng Tham mưu CAND sẵn sàng nhận nhiệm vụ, “đi trước, mở đường”, sẵn sàng cống hiến để hoàn thành tốt sứ mệnh đặc biệt quan trọng của mình.

Lực lượng Tham mưu sẽ luôn quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm “sớm - sắc - chắc - sâu”, chủ động nắm chắc tình hình, thu thập thông tin, nâng cao năng lực nghiên cứu, tổng hợp, dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tập trung tham mưu thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp; không chỉ tham mưu bảo đảm an ninh, trật tự mà còn phải gia tăng đóng góp thực chất, trực tiếp và bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại chương trình.

Trên chặng đường 80 năm vinh quang ấy, đằng sau những thành tích, chiến công của lực lượng CAND là những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng to lớn của cán bộ, chiến sĩ tham mưu.

Họ là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật nghiêm, tinh thần trách nhiệm cao, bám sát thực tiễn, luôn chủ động, gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm, không ngừng cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn để có những sáng kiến, cách làm hay và kịp thời tham mưu “sớm, đúng, trúng, hiệu quả” cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND.

Đại tướng Lương Tam Quang- Bộ trưởng Bộ Công an trao hoa, giấy chứng nhận tặng 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến lực lượng Tham mưu CAND.

Cũng tại chương trình, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã tặng quà, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an qua các thời kỳ, những người đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và phát triển lực lượng Tham mưu CAND.

Bằng tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, các đồng chí đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để lực lượng Tham mưu CAND hôm nay không ngừng phát triển, lớn mạnh.

Phòng ngừa từ sớm, xử lý đúng và trúng

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp của lực lượng Tham mưu CAND trong 80 năm qua, đồng thời chúc mừng 80 gương điển hình tiên tiến được tôn vinh.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, tham mưu là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến cao.

Dù không trực tiếp đối mặt tội phạm hay xông pha nơi hiểm nguy, nhưng để có những kiến nghị xác đáng, sản phẩm tham mưu chất lượng là cả quá trình nghiên cứu, tích lũy, phân tích, đánh giá tình hình; là sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương và chuyên gia; cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, mỗi sản phẩm tham mưu tốt đều kết tinh trí tuệ, kỷ luật, ý chí và cả những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ. Công tác tham mưu hiệu quả giúp phòng ngừa từ sớm, xử lý đúng và trúng, nâng cao chất lượng công tác công an, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân.

Nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết các nghị quyết của Đảng đặt ra nhiệm vụ rất lớn đối với lực lượng CAND, trong đó có lực lượng tham mưu. Lực lượng này phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đồng thời làm tốt vai trò tham mưu, điều phối để toàn lực lượng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ.

Bộ trưởng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để lực lượng tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời kêu gọi các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, cống hiến vì bình yên cuộc sống Nhân dân.

Tin tưởng vào truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ trưởng khẳng định lực lượng Tham mưu CAND sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.