Gia Lai: Xem xét tháo gỡ, thông qua 52 vấn đề cấp bách 24/04/2026 11:40

(PLO)- HĐND tỉnh Gia Lai sẽ xem xét tháo gỡ và thông qua 52 nội dung trọng tâm nhằm gỡ vướng, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển trong tình hình mới.

Ngày 24-4, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Theo đó, HĐND tỉnh Gia Lai sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị 52 nội dung về nhiều lĩnh vực trọng yếu liên quan đến hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 (chuyên đề).

Cụ thể, xem xét thông qua các nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Bình Định cũ và tỉnh Gia Lai cũ trên các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, công thương, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo, y tế… nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật sau sáp nhập.

Đồng thời, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, quản lý tài nguyên, phát triển lâm nghiệp, đất đai, nhà ở và triển khai các cơ chế, chính sách phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh.

Từ đó, ban hành các nghị quyết quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của địa phương trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, môi trường, giáo dục, lao động, an sinh xã hội, nội vụ, tư pháp...

Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Tại kỳ họp, ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh đây là những vấn đề cấp bách, quan trọng, cần được HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Theo ông Chung, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu nhiệm kỳ; khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Do đó, yêu cầu các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giải trình đầy đủ những vấn đề đại biểu quan tâm; bảo đảm các nghị quyết được thông qua có chất lượng, chặt chẽ về pháp lý, khả thi trong tổ chức thực hiện và sớm đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển.