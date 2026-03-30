Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 30/03/2026 13:13

(PLO)- HĐND tỉnh Gia Lai bầu ông Phạm Anh Tuấn tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 30-3, HĐND tỉnh Gia Lai bầu ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: LÊ KIẾN

Ông Rah Lan Chung năm nay 55 tuổi, quê xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ cử nhân điều tra tội phạm, thạc sĩ chính trị học, cử nhân lý luận chính trị.

HĐND tỉnh Gia Lai bầu ông Trương Văn Đạt và bà Huỳnh Thúy Vân giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Phạm Anh Tuấn tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, quê quán tỉnh Hà Tĩnh; trình độ cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Ông từng giữ các chức vụ: Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai đã bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Nguyễn Tuấn Thanh, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, ông Lâm Hải Giang, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, ông Dương Mah Tiệp và ông Nguyễn Hữu Quế.