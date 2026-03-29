Gia Lai ký kết hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào 29/03/2026 10:42

(PLO)- Gia Lai và các tỉnh Nam Lào sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác theo hướng toàn diện, thiết thực, tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, các hoạt động đối ngoại nhân dân...

Ngày 29-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai đã cùng với Ủy ban Chính quyền bốn tỉnh Nam Lào, gồm: Attapeu, Champasack, Salavan, Sekong đã ký kết các bản ghi nhớ hợp tác, giai đoạn 2026 - 2030.

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sê-kông (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần; Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapeu trao giấy phép gia hạn cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại dự án trồng rừng đa canh.

Hội nghị ký kết giữa UBND tỉnh Gia Lai và bốn tỉnh Nam Lào. Ảnh: LK.

Trong giai đoạn 2021-2025, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Định, tỉnh Gia Lai (cũ) với bốn tỉnh Nam Lào (gồm Attapeu, Champasack, Salavan, Sekong) đã mang lại kết quả thiết thực và ngày càng đi vào chiều sâu. Mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai bên ngày càng được củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Từ những nội dung hợp tác ban đầu như giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp, công thương, đến nay quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào đã phát triển khá toàn diện, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân các địa phương. Đồng thời, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết gắn bó thủy chung giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào.

Tổng kinh phí thực hiện hợp tác giai đoạn 2021-2025 gần 116 tỉ đồng, các nội dung hợp tác đã được triển khai hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc.

Trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào tiếp tục đẩy mạnh hợp tác theo hướng toàn diện, thiết thực. Tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, các hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tạo sự gắn bó bền chặt, lâu dài giữa nhân dân hai bên.