Gia Lai: Giữ lại hơn 62 ha chè cổ thụ tại Biển Hồ 22/04/2026 14:21

(PLO)-UBND tỉnh Gia Lai thống nhất giữ nguyên hiện trạng hơn 62 ha chè cổ thụ tại khu vực hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh xã Biển Hồ.

Ngày 22-4, UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết luận về việc thống nhất giữ nguyên hiện trạng hơn 62 ha chè của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ tại khu vực hàng thông trăm tuổi, xã Biển Hồ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, diện tích chè này gắn với cảnh quan du lịch hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh, hồ Ya Lũ (xã Biển Hồ, Gia Lai).

Đây là không gian cảnh quan đặc trưng, có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, du lịch và bản sắc khu vực. Nằm trong ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch chung khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya đến năm 2050.

Việc quản lý, sử dụng diện tích chè phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời gắn với yêu cầu bảo tồn cảnh quan, phát triển du lịch theo định hướng quy hoạch.

UBND tỉnh Gia Lai thống nhất giữ nguyên hiện trạng hơn 62 ha chè tại khu vực hàng thông trăm tuổi, xã Biển Hồ. Ảnh: LK.

Đối với đề nghị tiếp tục chuyển đổi bổ sung khoảng 40 ha chè tại khu vực hồ Ya Lũ của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, UBND tỉnh Gia Lai trả lời là “chưa thống nhất” vì lý do như đã nêu trên.

Trước đó, tháng 6-2025, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất cho Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ thực hiện chuyển đổi hơn 236 ha cây chè sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây cà phê.

Liên quan việc doanh nghiệp tự ý chuyển đổi cây chè sang trồng cà phê, PLO đã có bài phản ánh “Doanh nghiệp phá bỏ đồi chè cổ thụ tuyệt đẹp để trồng cà phê”. Sau đó chính quyền địa phương và ngành chức năng lên tiếng, yêu cầu tạm dừng. Sự việc cũng khiến người dân, du khách tiếc nuối khi đồi chè đẹp bị phá bỏ.

Hơn 236 ha cây chè sản xuất kém hiệu quả bị chặt bỏ sang trồng cây cà phê.

Theo Sở NN&PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ tự ý phá bỏ vườn chè để trồng cây cà phê trong khi chưa có chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai cho phép là trái với phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa, vi phạm Luật Trồng Trọt.

Trong khi đó, doanh nghiệp lại khẳng định thực hiện đúng quy định, đã cổ phần 100% nên có quyền định đoạt tài sản trên đất.