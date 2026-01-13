Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp 3 trường hợp khiếu nại kéo dài tại TP.HCM 13/01/2026 13:34

(PLO)- Thanh tra Chính phủ tiếp công dân định kỳ tháng 1-2026, xem xét ba vụ khiếu nại, kiến nghị kéo dài liên quan đến đất đai tại TP.HCM và Bình Dương (cũ).

Sáng 13-1, Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 1-2026, trực tiếp lắng nghe và xem xét giải quyết ba vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài, chủ yếu liên quan đến bồi thường đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Dương (cũ).

Tham dự buổi tiếp công dân có ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Sáng 13-1, Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 1-2026, trực tiếp lắng nghe và xem xét giải quyết ba vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Ba vụ việc khiếu nại kéo dài

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan đã trực tiếp nghe ý kiến của ba trường hợp công dân có khiếu nại, kiến nghị tồn đọng nhiều năm.

Thứ nhất, đại diện gia đình ông Dương Văn Chính khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi hơn 4.600 m² đất để thực hiện Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội (giai đoạn 2). Gia đình đề nghị được áp dụng Phương án tổng thể năm 2008, với mức hỗ trợ đối với đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư.

Đại diện gia đình ông Dương Văn Chính phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo hồ sơ, UBND quận 2 (nay là TP Thủ Đức) đã ban hành quyết định thu hồi đất và lập phương án bồi thường chi tiết theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP, với số tiền hơn 3,8 tỉ đồng. Không đồng ý, ông Chính khiếu nại qua nhiều cấp.

Thanh tra Chính phủ từng có ý kiến cho rằng trường hợp này đủ điều kiện xem xét theo Phương án tổng thể. Tuy nhiên, UBND TP.HCM cho rằng dự án đã chuyển sang giai đoạn thực hiện phương án bồi thường chi tiết theo quy định mới, nên không còn cơ sở pháp lý để tiếp tục áp dụng phương án cũ.

Qua nhiều lần rà soát, các sở, ngành TP.HCM thống nhất giữ nguyên quan điểm giải quyết theo phương án chi tiết; đồng thời UBND TP.HCM đã có văn bản xin ý kiến phúc đáp của Thanh tra Chính phủ làm cơ sở ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Thứ hai, ông Lưu Văn Long, đại diện gia đình, khiếu nại yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 2.822 m² tại phường Thuận Giao, TP.HCM (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Đại diện gia đình ông Lưu Văn Long phát biểu. Ảnh: THANH TUYỀN

Vụ việc đã được UBND thị xã Thuận An và UBND tỉnh Bình Dương giải quyết, bác yêu cầu từ các năm 2012 và 2014. Thanh tra Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương đều thống nhất kết luận việc giải quyết của địa phương là đúng quy định pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về xem xét hỗ trợ đất sản xuất, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) tiếp tục rà soát nhưng xác định không có cơ sở pháp lý và chính sách để giao đất hoặc hỗ trợ thêm, do gia đình không thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Thứ ba, ông Cao Thành Danh khiếu nại yêu cầu bồi thường đối với gần 15 ha đất tại phường Long Trường, TP.HCM. Khu đất có nguồn gốc do cha mẹ bà Nguyễn Thị Muôn (người liên quan vụ việc) khai phá, sử dụng trước khi giao cho Nông trường Dừa Thủ Đức từ năm 1985.

Trường hợp ông Cao Thành Danh phát biểu tại buổi tiếp công dân sáng 13-1. Ảnh: THANH TUYỀN

Gia đình đã được giải quyết tiền đền bù công khai phá theo chính sách tại thời điểm thu hồi đất nhưng không đồng ý, tiếp tục khiếu nại xin lại đất hoặc bồi thường theo giá hiện hành. Khiếu nại này đã bị bác qua hai cấp giải quyết từ năm 1998.

Trên cơ sở rà soát của Thanh tra Chính phủ, xét việc quản lý, sử dụng đất sau thu hồi chưa hiệu quả, các cơ quan Trung ương ghi nhận nguyện vọng hỗ trợ của gia đình nhằm chấm dứt khiếu nại kéo dài.

Đề nghị giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi người dân

Phát biểu tại buổi tiếp công dân, ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, cho biết đa số các vụ việc đều tồn đọng kéo dài nhiều năm, chưa được giải quyết dứt điểm. Phó Tổng Thanh tra đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát toàn diện, xem xét giải quyết thấu đáo, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên Trung ương.

Ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Đối với vụ việc của gia đình ông Dương Văn Chính, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo UBND TP.HCM quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, đôn đốc và giải quyết dứt điểm trước ngày 30-4.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM cũng mong người dân chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền trong quá trình giải quyết; chấp hành nghiêm các quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để các cơ quan chức năng có cơ sở xem xét, xử lý đúng quy định, góp phần sớm chấm dứt các vụ việc tồn đọng kéo dài, bảo đảm ổn định an ninh trật tự và quyền lợi chính đáng của các bên.