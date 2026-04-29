UBND TP Cần Thơ có thêm một phó chủ tịch 29/04/2026 08:21

(PLO)- Ông Lê Công Lý, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Cần Thơ vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Sáng 29-4, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Cần Thơ đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND TP tặng hoa chúc mừng ông Lê Công Lý, tân Phó Chủ tịch UBND TP. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, các đại biểu HĐND TP đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.

Với việc bầu bổ sung hôm nay, UBND TP Cần Thơ hiện có Chủ tịch là ông Trương Cảnh Tuyên, 6 phó chủ tịch gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hòa, Trần Chí Hùng, Nguyễn Văn Khởi, Vương Quốc Nam, Nguyễn Thị Ngọc Điệp và ông Lê Công Lý.

Khi còn công tác ở tỉnh Hậu Giang cũ, ông Lê Công Lý lần lượt trải qua các công việc chức vụ như sau: từ tháng 11-2001 đến tháng 9-2014, là cán bộ công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành A; Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành A; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành A; Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Từ tháng 10-2014 đến tháng 6-2025, ông lần lượt giữ các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; Bí thư Huyện ủy Châu Thành; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Từ tháng 7-2025, ông Lê Công Lý giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.