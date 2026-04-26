Cần Thơ: Hàng ngàn người đổ về Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ trước giờ khai mạc 26/04/2026 18:25

(PLO)- Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026 tại TP Cần Thơ kéo dài trong 6 ngày với 250 gian hàng bánh dân gian, ẩm thực, OCOP và đặc sản vùng miền.

Tối ngày 26-4, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII tại TP Cần Thơ mới bắt đầu khai mạc, nhưng ngay từ sáng đến chiều cùng ngày đã có hàng ngàn lượt người từ nhiều nơi đến tham gia và thưởng thức các món bánh dân gian tại đây.

Người dân mua bánh tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2026. Ảnh: NHẪN NAM

Năm nay, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ có quy mô khoảng 250 gian hàng (bánh dân gian, ẩm thực, OCOP và đặc sản vùng miền).

Nhiều người dân bày tỏ niềm yêu thích khi đến với Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm nay.

Bạn Hồng Ngọc, nhà ở Trà Nóc, TP Cần Thơ cho biết, nhiều năm rồi, năm nào cũng tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ khoảng hai ngày, một ngày đi với bạn bè, và một ngày đi với gia đình.

Cảm nhận về một số loại bánh đã từng thưởng thức, Ngọc bày tỏ cũng tùy khẩu vị mỗi người nhưng với bản thân Ngọc đã từng đi nhiều lễ hội bánh thì thấy Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ khá đa dạng chủng loại và ngon.

“Bánh dân gian là truyền thống của miền Tây Nam Bộ, con thích bánh dân gian và mong những lễ hội như này sẽ được duy trì hàng năm. Mỗi khi có bạn bè hoặc người quen hỏi về lễ hội này thì con đều chia sẻ với họ” – Ngọc chia sẻ.

Video: Hàng ngàn người dân tham gia Lễ hội Bánh dân Nam Bộ trước giờ khai mạc

Không chỉ người dân ở Cần Thơ mà lễ hội còn có sự tham gia của nhiều du khách phương xa. Một nam du khách ở Long Xuyên, An Giang cho biết, tranh thủ ngày nghỉ đã đưa người thân xuống lễ hội chơi và thưởng thức nhiều thức bánh ngon, đồng thời cũng mua thêm nhiều quà bánh để về tặng cho hàng xóm.

Chị Mười đến từ TP.HCM cảm nhận lễ hội rất đông vui, đa dạng bánh và “nhiều loại bánh quá, ăn không nổi”. Chị Mười cho biết đi lễ hội để hiểu biết thêm về các loại bánh của miền Nam vì nhiều loại chị chưa từng biết.

Anh Quang (tiệm bánh Xứ Dừa, đến từ Bến Tre cũ, nay là phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đây là năm thứ ba anh tham gia lễ hội, với 30-40 loại bánh.

Theo anh Quang, lễ hội chính là dịp để tôn vinh, nâng thêm bản sắc, vị thế của bánh dân gian Nam Bộ và người dân tìm hiểu về làng nghề làm bánh dân gian Nam Bộ nhiều hơn. Đồng thời, với các tiệm bánh thì qua những dịp như này cũng giúp việc kinh doanh được tốt hơn, thương hiệu được nâng lên.

“Nhưng lò bánh này là lò bánh nhà, chủ yếu bán các lễ hội và sự kiện bánh dân gian, ẩm thực, nên nhiều khách lẻ muốn mua mà mình không bán được, cũng rất tiếc” – anh Quang chia sẻ.

Người dân mua bánh từ tiệm bánh Xứ Dừa. Ảnh: NHẪN NAM

Lễ hội kéo dài từ ngày 26-4 đến ngày 1-5 với các hoạt động chính như Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-4, tại Quảng trường quận Bình Thủy cũ (nay là phường Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Từ ngày 26-4 đến ngày 1-5-2026 sẽ đồng thời diễn ra các hoạt động như tổ chức Không gian “Bảo tồn bánh dân gian Nam Bộ”, với các hoạt động trình diễn, hướng dẫn chế biến và giới thiệu quy trình làm bánh truyền thống; Tổ chức không gian quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và kết nối tour, tuyến của thành phố và các địa phương.

Đồng thời, tổ chức hoạt động kinh doanh ẩm thực với các gian hàng bánh dân gian, ẩm thực, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và các sản phẩm liên quan. Tổ chức Hội thi bánh dân gian, kết hợp trình diễn và giới thiệu cách làm bánh truyền thống.

Từ ngày 27-4 đến ngày 1-5-2026 sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và trò chơi dân gian, tạo không gian trải nghiệm cho người dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang với chủ đề “Sông nước Tây Đô” (tại sân khấu chính của Lễ hội) sẽ diễn ra vào ngày 27-4.

Từ ngày 28 đến ngày 30-4-2026 sẽ tổ chức biểu diễn nhạc Acoustic và nghệ thuật truyền thống (tại sân khấu gian hàng quảng bá Du lịch Cần Thơ).

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm nay:

Dù chưa khai mạc lễ hội nhưng các gian hàng đã chen kín người dân tham gia. Ảnh: NHẪN NAM

Người dân thích thú khi lựa chọn các món bánh yêu thích cho mình. Ảnh: NHẪN NAM

Rất nhiều gian hàng chen kín khách từ chiều ngày 26-4. Ảnh: NHẪN NAM

Những chiếc bánh nhỏ xinh, mang đến kỷ niệm tuổi thơ của bao thế hệ. Ảnh: NHẪN NAM

Nhiều loại bánh bắt mắt. Ảnh: NHẪN NAM

Nhiều loại bánh rực rỡ sắc màu. Ảnh: NHẪN NAM

Món bánh xèo miền Tây Nam Bộ luôn thu hút với màu vàng bắt mắt và kỹ thuật đổ bánh điêu luyện của đầu bếp. Ảnh: NHẪN NAM

Nhiều người hoa mắt với các thức bánh tại lễ hội. Ảnh: NHẪN NAM

Một gian hàng bánh với cách bày trí bắt mắt. Ảnh: NHẪN NAM