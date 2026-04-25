Cần Thơ trình thu hồi đất mới với 9 dự án và 17 công trình chuyển tiếp 25/04/2026 09:13

(PLO)- Trong số các dự án thu hồi đất mới của TP Cần Thơ đợt này có 2 dự án tại xã Vĩnh Trinh với hơn 570 ha.

UBND TP Cần Thơ vừa có tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn TP.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo đó, UBND TP dự kiến thông qua danh mục 26 công trình dự án phải thu hồi đất với diện tích 786,6ha.

Trong đó có 9 công trình, dự án phải thu hồi đất mới, diện tích hơn 643 ha và 17 công trình, dự án phải thu hồi đất đã được HĐND cấp tỉnh thông qua cần chuyển tiếp để thực hiện, tổng diện tích hơn 143 ha.

Danh sách 9 dự án mới gồm: Nâng cấp, mở rộng Đường huyện 87C (Long Hưng – Thiện Mỹ), tại xã Long Hưng; Trường THPT Đại Ngãi, tại xã Nhơn Mỹ; Cụm công nghiệp Phú Tân, tại xã Phú Hữu.

Dự án phát triển thủy sản bền vững (SFDP) tỉnh Sóc Trăng, tại xã Cù Lao Dung; Nâng khả năng tải đường dây 110kV bạc Liêu 2 – Thạnh Trị - Sóc Trăng, tại các xã Vĩnh Lợi, Phú Lộc, Gia Hòa, Nhu Gia, Lâm Tân và phường Mỹ Xuyên.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2), tại xã Vĩnh Trinh; Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) tại xã Vĩnh Trinh.

Dự án nhà máy điện gió số 11, tại các xã Cù Lao Dung, Trần Đề, Lịch Hội Thượng, Liêu Tú; Đường huyện 96 (giai đoạn 2) huyện Châu Thành, tại xã Thuận Hòa, Phú Tâm.