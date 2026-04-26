Cần Thơ long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 26/04/2026 09:46

(PLO)- Ngày 26-4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã đọc diễn văn tưởng nhớ và báo công đến các Vua Hùng.

Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: TP

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, hoạt động thờ cúng các Vua Hùng là truyền thống văn hóa thể hiện lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của hậu thế đối với tổ tiên. Dù ở nơi nào, dù có đi đâu, hàng năm, những người con đất Việt luôn hướng về cội nguồn, về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương qua câu “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”.

Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu đã trở thành ngày hội chung của cả dân tộc Việt Nam, là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của tổ tiên. Nhắc nhở nhau thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố tình đoàn kết cộng đồng dân tộc, ra sức bảo vệ thành quả mà tổ tiên đã tạo lập. Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các sở, ngành tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Ảnh: NHẪN NAM

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, tục thờ cúng các Vua Hùng vẫn trường tồn, được hậu thế trao truyền từ đời này sang đời khác. Năm 2012, Di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ vùng Đất Tổ - Phú Thọ, tục lệ này đã lan tỏa khắp các địa phương trong cả nước, trong đó có TP Cần Thơ.

Tại TP Cần Thơ, Đền thờ Vua Hùng là công trình có ý nghĩa quan trọng, là biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết dân, điểm hội tụ văn hóa tâm linh, kết nối linh thiêng với Đền Hùng nơi Đất Tổ như mạch nguồn Nam - Bắc một nhà, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của những người con hiếu nghĩa, là công trình kết nối mạng lưới các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ nhu cầu học tập, tham quan của du khách gần xa.

Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Chủ tịch UBND TP kính cáo, từ ngày 1-7-2025, TP Cần Thơ cùng tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang cũ hợp nhất thành TP Cần Thơ với vị thế mới, tầm nhìn mới.

TP Cần Thơ hôm nay đất đai được mở rộng, tài nguyên thêm phong phú, diện tích tự nhiên toàn TP là 6.360 km², dân số gần 4,2 triệu người với 103 xã, phường.

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 phát triển ổn định, quốc phòng, an ninh được đảm bảo và đạt được một số kết quả tích cực như các khu vực kinh tế của TP đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,8%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8%; khu vực dịch vụ tăng 8,8%.

Lễ vật dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: NHẪN NAM

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, ước đạt trên 306.000 tỉ đồng. GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 95 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng; an sinh xã hội thực hiện kịp thời, ý nghĩa; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên...

“Những tháng đầu năm 2026 tình hình kinh tế - xã hội TP tiếp tục phát triển đúng định hướng kế hoạch đề ra. Với kết quả đó, chúng con nguyện đồng lòng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, thống nhất đổi mới, quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành trung tâm vùng” – ông Trương Cảnh Tuyên nói.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương:

Điện thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại Đền Thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Người dân thắp hương tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: NHẪN NAM

Lãnh đạo TP và các sở, ngành tham gia buổi lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Nghi thức tổ chức lễ Giỗ Tổ trang trọng. Ảnh: NHẪN NAM

Vật phẩm dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: NHẪN NAM

Đội nghi lễ đang tiến vào Đền Thờ Vua Hùng. Ảnh: NHẪN NAM