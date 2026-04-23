Lý sự cùn của bị cáo vụ ngáo đá rồi cướp xe gây tai nạn liên hoàn ở Cần Thơ 23/04/2026 14:30

(PLO)- Thanh niên từng bị ngáo đá, cướp xe, gây tai nạn liên hoàn ở Cần Thơ cho rằng cơ quan chức năng biết bị cáo nghiện sao không đưa đi cai nghiện mà lại cho người nhà đưa về dẫn đến người nhà bị cáo không biết đường xử lý!?

Ngày 23-4, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Tống Văn Hoàng Tuấn (người bị ngáo đá, cướp xe rồi gây tai nạn liên hoàn gây xôn xao dư luận ở Cần Thơ hồi tháng 9-2024) do bị cáo này có kháng cáo.

Trước đó, Tuấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đề nghị tòa xem xét toàn diện lại vụ án cho bị cáo.

Bị cáo Tuấn tại tòa phúc thẩm ngày 23-4. Ảnh: NHẪN NAM

Khai tại tòa, bị cáo nói trước khi xảy ra vụ án, bị cáo đã xài ma tuý trong hai ngày trước. Hôm đó, bị cáo thấy buồn buồn nên xách xe sang Cần Thơ, khi xe hết xăng, bị cáo la hét, mất kiểm soát nên công an tới đưa về phường rồi đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội.

Khi vào trung tâm thì bị cáo thấy nhiều người ở đó nên hoảng sợ và cả đêm không dám ngủ. Hôm sau được người nhà bảo lãnh về thì do hoảng sợ nên nhảy khỏi xe rồi xảy ra vụ án…

Bị cáo này cho rằng, cơ quan chức năng biết bị cáo nghiện sao không đưa đi cai nghiện mà lại cho người nhà bị cáo đưa về dẫn đến người nhà bị cáo không biết đường xử lý!?

Rồi, nhỡ bị cáo không kiểm soát được, bị cáo giết người khác thì ai chịu trách nhiệm? Cơ quan chức năng sai thì cũng phải chịu chứ đâu phải mình bị cáo đâu! Và, bị cáo lấy xe không phải với mục đích bán đi tiêu xài…

HĐXX đã dành nhiều thời gian để giải thích về các hành vi phạm tội của bị cáo, và việc bị cáo xài ma túy nhiều dẫn đến “ngáo đá” cũng là do bị cáo. Việc sử dụng ma túy dẫn đến “ngáo” và liên tiếp phạm nhiều tội không được pháp luật giảm trừ trách nhiệm mà còn bị tăng nặng thêm…

Xét thấy bị cáo kháng cáo nhưng không có thêm tình tiết gì mới, nên tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo, giữ y bản án sơ thẩm, phạt bị cáo này 4 năm tù về tội cướp giật tài sản, 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản và 8 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo Tuấn phải chấp hành là 20 năm tù.

Theo cáo trạng, tối ngày 25-9-2024, sau khi đã sử dụng ma tuý đá, Tuấn đi từ Vĩnh Long đến phường An Khánh, quận Ninh Kiều (nay là phường Tân An, TP Cần Thơ).

Do có biểu hiện gây mất an ninh trật tự nên Tuấn bị Công an phường Tân An đưa về trụ sở làm việc. Sau đó, Tuấn được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP Cần Thơ tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Đến sáng ngày 26-9-2024, Tuấn được bàn giao lại cho gia đình. Khoảng hơn 10 giờ 30 phút cùng ngày khi trên xe từ Trung tâm bảo trợ xã hội về Vĩnh Long, Tuấn muốn xuống xe để đi gặp bạn nhưng gia đình không cho nên Tuấn mở cửa xe nhảy xuống đường và bỏ chạy thì người nhà đuổi theo.

Tuấn chạy bộ đến trước cửa quán cà phê ở phường Phước Thới, thấy ông Nguyễn Trường Th đang bán vé số trước quán cà phê, xe máy của ông cách đó vài mét vẫn cắm chìa khóa. Tuấn chạy đến, nhảy lên xe và nói “con mượn xe cái nghe chú” rồi nhanh chóng chạy thoát. Ông Th tri hô, ngăn cản nhưng không kịp…

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Tuấn. Ảnh: NHẪN NAM

Đến đoạn Khu công nghiệp Trà Nóc thì xe tắt máy nên Tuấn bỏ xe và đi bộ trên đường trục chính Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, thấy xe ô tô tải của ông Võ Thanh V đang đỗ sát lề đường không có người trông coi. Tuấn lên xe ô tô tải và nổ máy chạy về hướng quận Ô Môn. Ông V trong công ty chạy ra tri hô và đuổi theo nhưng không kịp.

Quá trình di chuyển xe trên Quốc lộ 91 hướng từ Bình Thủy đi Ô Môn, xe tải do Tuấn điều khiển va chạm với hai xe máy, làm cho hai người bị thương. Tiếp đó, xe chạy sang phần đường bên trái để vượt nên đã xảy ra va chạm trực diện vào xe máy do anh Nguyễn Thanh T đang di chuyển theo hướng ngược lại làm anh T tử vong tại chỗ.

Xe do Tuấn chạy tiếp tục va chạm vào xe máy đang đỗ và ông NVD đang đứng trong lề làm ông D bị thương nặng, thương tích 50%.

Tuấn vẫn tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy về hướng quận Thốt Nốt rồi quay về hướng quận Bình Thuỷ. Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, khi Tuấn điều khiển xe ô tô tải đến gần địa điểm công an chốt chặn thì xảy ra va chạm vào hàng loạt xe ô tô rồi dừng lại trên đường. Trong cuộc va chạm này đã khiến một thiếu niên tử vong…