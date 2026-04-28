Cần Thơ: Tháo gỡ các điểm nghẽn và phát huy không gian phát triển mới 28/04/2026 16:12

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các nút thắt, khơi thông nguồn lực tại buổi họp mặt kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiều 28-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), 140 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2026) và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, trong chiều dài của lịch sử dân tộc, Cần Thơ đã trải qua 51 năm cùng với cả nước xây dựng và phát triển. Đặc biệt, TP hôm nay với sức mạnh hội tụ của ba đơn vị hành chính cấp tỉnh, Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, địa giới hành chính mở rộng hơn, với nhiều tiềm năng, thế mạnh, hứa hẹn những thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định bước tiến mới của TP Cần Thơ mới.

Trong bốn tháng đầu năm 2026, TP tích cực triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy, HĐND về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tình hình kinh tế - xã hội đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực…

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, tập trung toàn lực, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, tích cực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; phát triển thành phố toàn diện, phát huy vị thế chiến lược và vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL.

Thành phố cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ các cơ chế, chính sách của Trung ương với tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm, kiên quyết khơi thông, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt và phát huy tối đa tiềm năng, nội lực, không gian phát triển mới.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Thành phố cũng chú trọng phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy hiệu quả các di tích lịch sử, di sản văn hóa, làng nghề gắn với phát triển du lịch...

Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy trao tặng huy hiệu 65 năm và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng tại buổi lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 693 đảng viên dịp 19-5. Tại buổi họp mặt hôm nay, Ban Thường vụ tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên đại diện cho 693 đảng viên nhận huy hiệu Đảng dịp 19-5.