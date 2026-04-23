Khánh Hòa bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 23/04/2026 15:35

(PLO)- Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận cũ, được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Kiều Hưng giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trần Kiều Hưng, 56 tuổi, quê TP Đà Nẵng, trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Trần Kiều Hưng được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường. Ảnh: N.V

Năm 2023, ông Hưng được Bộ trưởng Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi tỉnh Ninh Thuận sáp nhập với tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa do một phó giám đốc Sở Công Thương phụ trách trong khi chờ kiện toàn công tác cán bộ.