Giám sát kết quả hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ ở Khánh Hòa 20/04/2026 21:53

(PLO)- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa sẽ giám sát kết quả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ hồi cuối năm 2025.

Ngày 20-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa thông báo lịch giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập đoàn giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài trên địa bàn tỉnh vào năm 2025.

Đoàn giám sát do lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn; đại diện các sở, ngành liên quan làm thành viên.

Theo kế hoạch, đoàn giám sát sẽ giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc ban hành các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Đồng thời, giám sát kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ từ ngày 15-11-2025 đến ngày 31-3-2026.

Trong đó, tập trung vào các nội dung như xác định đối tượng thụ hưởng các chính sách; tiếp nhận, phân bổ tiền và hàng hóa cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân; sử dụng các nguồn kinh phí được hỗ trợ (từ trung ương và các địa phương, doanh nghiệp và người dân…), đánh giá kết quả mang lại.

Đoàn thực hiện việc giám sát trực tiếp từ ngày 22-4 đến ngày 5-8 tại UBND các xã, phường gồm Diên Khánh, Tây Nha Trang, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Đô Vinh, Phước Hậu, Ninh Hòa, Hòa Thắng, Phan Rang, Phước Dinh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ngoài ra, đoàn cũng giám sát giám tiếp thông qua báo cáo đối với Sở Tài chính, UBND các xã, phường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài vào trên địa bàn tỉnh vào năm 2025.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, việc giám sát nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, đánh giá kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các tồn tại, hạn chế (nếu có), bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời.