Người dân vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 nhận tiền hỗ trợ di dời mồ mả 08/04/2026 12:18

(PLO)- Người dân vùng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di dời 566 ngôi mộ để giao mặt bằng thực hiện dự án.

Ngày 8-4, UBND xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa tổ chức phổ biến phương án và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ di dời mộ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di dời mộ của dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Tại buổi làm việc, UBND xã Phước Dinh đã phổ biến, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ di dời mộ cho 118 đại diện nhân thân và một tổ chức.

Ông Đặng Gia Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Dinh cho biết nghĩa trang phục vụ tái định cư dự án nhà máy điện hạt nhân của xã Phước Dinh có diện tích gần 11 ha tại thôn Bầu Ngứ. Nghĩa trang được đầu tư khoảng 70 tỉ đồng, quy hoạch hơn 9.000 ngôi mộ mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, nghĩa trang được đầu tư gồm cả khu cải táng, an táng để ưu tiên cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án hạt nhân Ninh Thuận 1. Ban Quản lý dự án đang đầu tư xây dựng 150 kinh tĩnh (huyệt mộ-PV) theo kích thước đúng quy định.

Cũng theo ông Đặng Gia Thuận, tổng số mộ di dời tại xã Phước Dinh để phục vụ cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là 566 ngôi mộ. Mức bồi thường, hỗ trợ đối với mộ xây khoảng 24 triệu đồng, mộ đất khoảng 11,7 triệu đồng. Tổng mức bồi thường, hỗ trợ hơn 9,8 tỉ đồng.

“Mức giá bồi thường, hỗ trợ di dời mộ được áp theo mức giá đơn bồi thường, hỗ trợ một số chi phí khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, ông Đặng Gia Thuận cho hay.

Xã Phước Dinh tổ chức phổ biến phương án di dời và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ di dời mộ.

Theo hồ sơ kê khai của thân nhân, có 456 mộ muốn được di dời về nghĩa trang phục vụ tái định cư, còn 74 mộ di dời về nghĩa trang khác theo nguyện vọng.

Tại buổi làm việc, các thân nhân có mộ di dời đồng thuận với việc di dời mộ để phục vụ dự án trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, người dân cũng kiến nghị xã Phước Dinh xem xét về thời gian di dời phù hợp với vấn đề tâm linh để thân nhân được yên tâm.

Ông Lê Văn Hổ (người dân xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa) cho biết có sáu ngôi mộ của gia đình nằm trong diện di dời. Ông Hổ cho rằng theo phong tục địa phương thì người dân thường di dời mộ vào tháng Thanh Minh (tháng 2 Âm lịch).

Do đó, người dân này kiến nghị xã Phước Dinh sớm có phương án di dời để người dân ổn định về mặt tâm linh.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thành Du (người dân thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh) cũng cho rằng hiện nay vật giá, nhân công đang tăng cao. Do đó, chính quyền cần có chính sách hỗ trợ phù hợp hoặc ký hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp để tránh trường hợp người dân bị ép giá khi di dời.